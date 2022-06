Hardbacon travaille avec Square One pour offrir l’assurance habitation dans l’Ouest du Canada

English French

MONTRÉAL, 23 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hardbacon , une application de finances personnelles utilisée par plus de 39 000 Canadiens, a annoncé aujourd’hui une nouvelle entente avec le courtier d’assurances Square One, qui va permettre aux utilisateurs de Hardbacon de l’Ouest canadien de magasiner leur prochaine police d’assurance habitation.



Dans le cadre du partenariat, les Canadiens de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba peuvent maintenant utiliser le comparateur d’assurance habitation de Hardbacon pour trouver les meilleures polices pour leurs besoins.

La relation avec Square One permettra à Hardbacon d’aider les gens de l’Ouest du Canada à trouver les meilleurs produits financiers. Présentement, plus de 55 % du trafic à Hardbacon.ca provient de l’extérieur du Québec. Les utilisateurs de hardbacon.ca visitent régulièrement le site Web pour comparer les cartes de crédit, les comptes bancaires, et les polices d’assurance.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec un partenaire solide comme Square One, afin de soutenir davantage nos utilisateurs partout au pays, déclare Julien Brault, PDG de Hardbacon. Maintenant plus que jamais, les Canadiens cherchent à épargner et nous faisons en sorte qu’il soit plus facile d’économiser sur l’assurance habitation. »

Cette initiative s’inscrit dans la foulée d’une ronde de financement participatif en actions lancée par Hardbacon le mois dernier par l’entremise du portail FrontFundr . Les investissements récoltés serviront à accélérer la croissance de l’entreprise. Depuis sa fondation, le financement total de Hardbacon a atteint plus de 2,8 millions de dollars.

Fondée en 2011, Square One a été lancée par une équipe de professionnels chevronnés qui, après des années à travailler dans le secteur de l’assurance, ont réalisé que l’assurance habitation traditionnelle ne comblait pas les besoins de la majorité des consommateurs. Aujourd’hui, l’entreprise offre la seule police d’assurance habitation au Canada que les consommateurs peuvent personnaliser.

« L’industrie de l’assurance habitation n’a pas changé depuis les années 1970, mais en travaillant avec des entreprises comme Hardbacon, nous sommes en mesure de répondre aux besoins des consommateurs d’aujourd’hui », déclare Daniel Mirkovic, président de Square One. « Nous sommes heureux de travailler ensemble et de continuer à offrir une meilleure expérience d’assurance habitation partout au Canada. »

Les Canadiens de l’Ouest canadien peuvent maintenant magasiner et comparer leur assurance habitation sur hardbacon.ca.