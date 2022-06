Les Thés DAVIDsTEA, nommés parmi les meilleurs lieux de travail dans la vente au détail et hospitalité en 2022, et parmi les meilleurs lieux de travail gérés par des femmes en 2021

English French

La marque de thé canadienne reçoit de nouvelles distinctions de Great Place to Work®

MONTRÉAL, 23 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq : DTEA), un détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, ont annoncé qu’ils avaient été nommés parmi les meilleurs lieux de travail dans la vente au détail et hospitalité 2022 et parmi les meilleurs lieux de travail gérés par des femmes en 2021. Reconnue pour se soucier du bien-être et de la santé mentale de ses employés, ainsi que pour son engagement continu envers la diversité, l’inclusion et l’équité, la société reçoit ces honneurs après avoir obtenu la certification Great Place to Work® à la suite d’une analyse approfondie et indépendante en novembre dernier.



La gent féminine représentant 60 % de son conseil d’administration et 70 % de son équipe de haute direction, la marque est fière d’avoir été désignée l’un des meilleurs lieux de travail gérés par des femmes. Dirigés par Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque, Les Thés DAVIDsTEA illustrent bien la capacité des entreprises ayant des femmes à leur tête à promouvoir une culture axée sur l’ouverture, la créativité et l’innovation.



La plus récente nomination de Les Thés DAVIDsTEA parmi les meilleurs lieux de travail dans les domaines du commerce de détail et de la restauration peut être attribuée aux efforts mis en œuvre par la société pour présenter ses points de vente comme un choix de carrière synonyme d’épanouissement. Les Thés DAVIDsTEA se font une fierté de déployer de nouvelles manières novatrices de faire participer leurs employés à leur succès en créant des possibilités de carrière uniques, en offrant des modèles inspirants, en priorisant l’équilibre travail-vie personnelle et en cultivant en lieu de travail qui encourage la positivithé.

« En plus des avantages quotidiens, comme des conditions de travail flexible, du thé gratuit, des journées bien-être et des dons jumelés, nous avons récemment adopté une politique de prestations complémentaires pour les congés de maternité, de paternité ou parentaux. Ainsi, lorsqu’un employé admissible part en congé de maternité, de paternité ou parental, Les Thés DAVIDsTEA compléteront ses prestations gouvernementales jusqu’à 90 % de son salaire pendant 18 semaines, a indiqué Carolyn Courage, dirigeante principale, Expérience employé, Les Thés DAVIDsTEA. Si bon nombre d’entreprises octroient des prestations complémentaires pour les congés de maternité, nous sommes fiers de rendre notre politique entièrement inclusive en l’offrant aux employés de toutes les identités de genre, pour la naissance ou l’adoption d’un enfant. »

À titre d’employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi, Les Thés DAVIDsTEA proposent des perspectives de carrières emballantes partout au pays. Pour en savoir plus sur les offres d’emploi de l’entreprise, visitez sa page Carrières.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l’Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 500 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d’origine unique. La culture de la Société s’imprègne d’un amour et d’une connaissance du thé enracinés dans une soif d’explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l’accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work est la référence mondiale en matière de cultures de travail hautement fiables et performantes. Grâce à des outils d’évaluation exclusifs, à des services consultatifs et à des programmes de certification, Great Place to Work reconnaît les meilleurs lieux de travail du Canada dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par le Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work fournit les repères, le cadre et l’expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Visitez-nous à www.greatplacetowork.ca ou retrouvez-nous sur Twitter à @GPTW_Canada.

