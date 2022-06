Les métaux NioBay annonce l’élection des administrateurs

English French

MONTRÉAL, 23 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF), une société axée sur l’exploration, le développement et l’utilisation de métaux critiques ‘’verts’’ et ayant une priorité sur l’environnement, le social, la gouvernance et la participation des autochtones (ESGI) a le plaisir de de fournir les résultats de son assemblée annuelle (« AGA ») tenue le 22 juin 2022.



Les actionnaires détenant un total de 26 693 236 actions ordinaires de la Société ont participé à l’AGA en personne ou étaient représentés par une procuration, représentant environ 37 % des 70 301 524 actions ordinaires émises et en circulation.

Jean-Sébastien David, Dawn Madahbee Leach, Raymond Legault, Mathieu Savard et Serge Savard ont été réélus au conseil d’administration. Les actionnaires ont également renommé PricewaterhouseCoopers, s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeur pour la prochaine année financière et ont approuvé de nouveau le régime d’options d’achat d’actions de la Société.

La Société a également approuvé l’octroi d’un total de 1 350 000 options d’achat d’actions incitatives aux administrateurs, dirigeants, employés et consultants de la Société. Un tiers des options d’achat d’actions accordées seront acquises immédiatement et les autres options d’achat d’actions accordées sont assujetties à une période d’acquisition de deux ans. Toutes les options ont une durée de sept ans à un prix d’exercice de 0,14 $. Les options d’achat d’actions ont été octroyés en vertu du régime d’options d’achat d’actions de la Société et sont assujetties aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay sera un chef de file en matière d’environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone en soutenant le développement de mines intelligentes à faible consommation de carbone et de pratiques de gestion responsable de l’eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès.

La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakaminulnatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal mou, fiable, facilement disponible, ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus intelligents et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ :

Relations publiques Paradox

Tél: (514) 341-0408 ou 1-866-460-0408

jfmeilleur@paradox-pr.ca