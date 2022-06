AURSKOG SPAREBANK TILDELT OFFISIELL RATING FRA SCOPE RATINGS

Ratingbyrået Scope Ratings UK Limited har i dag offentliggjort rating på Aurskog Sparebank.



Aurskog Sparebank er tildelt rating A- med «stable outlook», bankens ordinære senior usikrede obligasjonsgjeld (senior preferred) er tildelt rating A- mens bankens etterstilte senior usikrede gjeld (senior non-preferred) er tildelt rating BBB+.

Med bakgrunn i endringer i de regulatoriske og markedsmessige forholdene har banken hatt et ønske om å bli offisielt ratet.

Banken er godt fornøyd med resultatet av ratingen. Ratingen blir et viktig bidrag for å sikre stabil tilgang til konkurransedyktig finansiering i fremtiden. Aurskog Sparebank skal være en selvstendig, solid og lønnsom bank som bidrar til lokal vekst og utvikling. Ratingen bidrar til å bygge opp under bankens tilbud av konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester til kundene.

Vedlagt følger Rating Report fra Scope Ratings for Aurskog Sparebank.

Kontaktpersoner:

Administrerende banksjef Evy Ann Hagen, telefon 906 74 709 eller

assisterende banksjef Andreas H. Glende, telefon 481 16 695.





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg