Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Communiqué de mise à disposition du prospectus parts sociales 2022

Montant de l’émission



(à titre indicatif compte tenu de la variabilité du capital)



25 millions d’€ pour une durée d’un an (représentant environ 16 339 869 parts sociales). Il est précisé qu’aucun objectif particulier, ni aucune limite, ne sont assignés à chaque Caisse Locale dans le cadre de cette émission.







Conditions de souscription



Prix d’émission : 1,53 €, correspondant à la valeur nominale.



Bénéficiaires : La Caisse Locale peut admette comme sociétaire les personnes physiques ou morales avec qui elle ou la Caisse Régionale a effectué des opérations visées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier.







Droit préférentiel de souscription : il n’y a pas de droit préférentiel de souscription en raison de la variabilité du capital des Caisses Locales et de l’absence de droits des sociétaires sur leurs réserves.







Limites minimum et maximum de souscription : Chaque souscripteur aura la faculté de souscrire au minimum 10 parts sociales (soit un montant de 15,30 €) et au maximum 6 535 parts sociales (soit un montant de 10 000 €).







Chaque sociétaire ne pourra détenir plus de 6 535 parts sociales, soit 10 000 euros.