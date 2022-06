Cegedim Santé annonce le lancement de Maiia Connect, sa nouvelle messagerie gratuite et instantanée qui connecte tous les professionnels de santé

À propos de Cegedim Santé :



Filiale de Cegedim dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, Cegedim Santé représente l’ensemble des solutions en santé interopérables de Cegedim utilisées par 100 000 professionnels de santé et portées par des équipes de 1300 collaborateurs engagés, présents dans toute la France. Sa vocation est d’aider les professionnels à se concentrer sur le soin de leurs patients, ainsi que d’améliorer l’accès aux soins et les parcours de soins. Cegedim Santé rassemble les 3 filiales historiques du Groupe : CLM, RM Ingénierie et Maiia. La mutualisation de leurs technologies, produits & services et savoir-faire permet de proposer des solutions logicielles et services qui couvrent la totalité des besoins des professionnels de santé et des patients en France.

Pour en savoir plus : www.cegedim-sante.com

Et suivez Cegedim Santé sur Twitter : @CegedimSanté







À propos de Maiia :



Assistant digitale en santé, Maiia est la suite de solutions de Cegedim Santé dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des patients, utilisée par plus de 100 000 professionnels de santé. Agenda et prise de rendez-vous en ligne, outil de téléconsultation, logiciel SAS de gestion de cabinet, messagerie instantanée sécurisée inter-structures pour les professionnels de santé et les patients ; Maiia a vocation à s’intégrer sans couture dans tous les environnements informatiques et hérite de la robustesse de tous les savoir-faire de Cegedim Santé et tout son catalogue logiciel, pour à aider les professionnels à se concentrer sur le soin de leurs patients, tout en améliorant l’accès aux soins et les parcours de soins.



Pour en savoir plus : suite.maiia.com / @Maiia







A propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup