Press release - Weltneuheit: Lectra kündigt die Einführung seines Cutting Room 4.0 Angebots für die Automobilbranche an

Weltneuheit: Lectra kündigt die Einführung

seines Cutting Room 4.0 Angebots für die Automobilbranche an

Ein speziell für die Automobilbranche entwickeltes Angebot ermöglicht die Digitalisierung der Zuschnittprozesse und eröffnet Perspektiven für unübertroffene Performance.

Paris, 23. Juni 2022 – Lectra konzipiert und entwickelt für seine Kunden innovative Lösungen, die Software, Systeme, Daten und Serviceleistungen kombinieren und somit das Tor zur Industrie 4.0 darstellen.

Die Automobilbranche sieht sich derzeit einer komplexen Marktdynamik gegenüber: steigende Material- und Transportkosten, reduzierte Budgets, sich wandelnde Kundenerwartungen, zunehmende Herausforderungen hinsichtlich CSR usw. In diesem Zusammenhang ist die Optimierung der gesamten Supply Chain für Fahrzeug- und Fahrzeugzubehörhersteller zur strategischen Priorität geworden.

Industrie 4.0 bietet Unternehmen völlig neue Möglichkeiten. Das Konzept und seine Technologien eröffnen neue Wege der Wertschöpfung und Kostenkontrolle basierend auf synchronisierten, flexiblen und schnellen Prozessen.

Céline Choussy, Chief Product Officer von Lectra, erklärt: „Der Automobilsektor ist sich der Herausforderungen in puncto Wettbewerbsfähigkeit und in Verbindung mit der digitalen Transformation bewusst und nehmen in Bezug auf Industrie 4.0 eine Vorreiterrolle ein. Noch können die Produktivität der Zuschnittabteilungen verbessert und Materialeinsparungen erzielt werden: Durch die Einführung des Cutting Room 4.0 Angebots für die Automobilbranche können Automobilhersteller nun den nächsten Schritt in Richtung Operational Excellence machen.“

Das Cutting Room 4.0 Angebot für die Automobilbranche besteht aus einer Reihe von Lösungen, die miteinander verknüpft sind: Die Vector-Lösung für den Stoffzuschnitt bietet die höchste auf dem Markt erhältliche Leistung; Empower, eine neue Generation von Digitaldiensten zum Nutzen der Vector-Fähigkeiten; Valia, das Herzstück des neuen Angebots, ist eine Software für die Produktionsvorbereitung und -planung; und Algopex, eine Anwendung zum Auswerten und Nutzen aller von der Zuschnittabteilung generierten Daten, damit Sie schnellstmöglich fundierte Entscheidungen treffen können.

Renaud Cellier, Assistant Director of the Covering Materials Business Unit des Fahrzeugsitzherstellers Tesca, bekräftigt: „Digitalisierung ist eine strategische Achse in allen unseren Funktionsbereichen, einschließlich in den Zuschnittabteilungen. Die durch die Digitalisierung ermöglichte Echtzeit-Anzeige der wichtigsten, die Leistungsanalyse und die Optimierungen sind für die Anpassung an ein wechselhaftes und unsicheres Umfeld von wesentlicher Bedeutung. Mit dem Cutting Room 4.0 Angebot für die Automobilbranche können wir schneller reagieren und unsere Performance verbessern. Zudem erhalten wir Analysen und Empfehlungen, anhand derer wir die Leistungskennzahlen verbessern und die Effizienz unserer Zuschnittlinien erhöhen können.“

Durch die Verbindung aller Elemente des Cutting Room 4.0 Angebots für die Automobilbranche bieten sich uns bislang ungekannte Vorteile und wir können einzigartige Leistung erzielen. Nicolas Favreau, Automotive Marketing Strategy Director von Lectra, erklärt: „Bei der Digitalisierung des gesamten Zuschnittprozesses werden die generierten Daten zentral abgelegt und sind in Echtzeit zugänglich. Dadurch können unsere Kunden in jeder Phase des Produktionsprozesses optimale Entscheidungen treffen. Die Vorteile sind enorm. So zeigen die Leistungskennzahlen der ersten Anwender beispielsweise Produktivitätssteigerungen von 5 % und eine Reduzierung des Materialverbrauches um fast 2 %. Das war bisher undenkbar! Diese Ergebnisse in Verbindung mit der Flexibilität, die die Cutting Room 4.0 Lösung für die Automobilbranche mit sich bringt, und der vollständigen Kontrolle über den Prozess belegen die maximale Relevanz dieses Angebots.“

