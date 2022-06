Communiqué de presse - Première mondiale : Lectra annonce le lancement de l’offre « Automotive Cutting Room 4.0 »

English French German Italian

Première mondiale : Lectra annonce le lancement de l’offre « Automotive Cutting Room 4.0 »

Dédiée à l’industrie automobile, cette offre révolutionnaire digitalise

les processus de la salle de coupe et ouvre des perspectives

de performance jusqu’ici inégalées.

Paris, le 23 juin 2022 – Lectra accompagne ses clients en concevant et développant des solutions d’avant-garde, qui combinent logiciels, équipements, données et services pour faire de son offre le sésame de l’industrie 4.0.

L’industrie automobile est aujourd’hui confrontée à un ensemble complexe de dynamiques de marché : hausse des coûts des matériaux et des transports, réduction des budgets, évolution des attentes consommateurs, enjeux croissants autour de la RSE, etc. Dans ce contexte, gagner en efficience sur toute la chaîne de valeur devient une priorité stratégique pour les constructeurs et leurs équipementiers.

Avec l’industrie 4.0, un nouveau champ des possibles s’ouvre aux entreprises. Son concept et ses technologies portent de nouveaux modèles de création de valeur et de maîtrise des coûts, basés sur des processus synchronisés, flexibles et rapides.

Céline Choussy, Directrice marketing produit de Lectra, explique : « Bien conscient des enjeux de compétitivité associés à sa transformation digitale, le secteur automobile est précurseur en matière d’industrie 4.0. Des gains de productivité et de matière sont encore possibles dans les salles de coupe : avec le lancement de l’offre Automotive Cutting Room 4.0, nous leur permettons de passer un nouveau et majeur cap vers l’excellence opérationnelle ».

L’offre Automotive Cutting Room 4.0 est une association de solutions connectées entre elles : Vector, l’équipement de découpe de tissu le plus performant du marché ; Empower, une nouvelle génération de services numériques pour maximiser les capacités de Vector ; Valia, le cœur de la nouvelle offre, un logiciel pour préparer et planifier la production ; et Algopex, une application permettant d’exploiter et de capitaliser sur l’ensemble des données générées par la salle de coupe, pour prendre les meilleures décisions le plus rapidement possible.

Renaud Cellier, Directeur adjoint de la Business Unit Covering Materials du fabricant de sièges automobiles Tesca confirme : « La digitalisation est un axe stratégique dans tous nos domaines d'activité, y compris les ateliers de découpe. Et l'affichage en temps réel des indicateurs clés, l'analyse et l'amélioration des performances rendues possibles par la digitalisation sont essentielles pour s'adapter à un environnement économique volatile et incertain. L’offre Automotive Cutting Room 4.0 nous permet d’être plus réactifs, d’optimiser nos performances et nous fournit des analyses et des recommandations pour améliorer les indicateurs clés de performance et l'efficacité de nos lignes de découpe ».

La connexion de l’ensemble des éléments composant l’offre Automotive Cutting Room 4.0 apporte cette valeur inédite et permet d’atteindre un niveau de performance sans égal. Nicolas Favreau, Responsable stratégie marketing automobile de Lectra, souligne : « En digitalisant l’intégralité du processus de la salle de coupe, les données générées sont centralisées et accessibles en temps réel et aident ainsi nos clients à prendre les meilleures décisions, à chaque étape du processus de production. Les bénéfices sont colossaux. À titre d’exemple, les indicateurs clés de performances issus des premiers utilisateurs de l’offre montrent des gains en productivité de l’ordre de 5% ou encore une réduction de consommation matière de près de 2%. C’est du jamais vu ! Ces résultats, combinés à l’agilité qu’Automotive Cutting Room 4.0 apporte et au contrôle complet du processus démontrent la pertinence maximale de l’offre. »

A propos de Lectra :

Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra contribue au développement de l’industrie 4.0 avec audace et passion.

Le groupe propose des solutions d’intelligence industrielle à la pointe de la technologie qui facilitent la transformation digitale des entreprises. Grâce à ses logiciels, équipements, données et services, Lectra aide ses clients à repousser les frontières et à libérer pleinement leur potentiel. Ses 2 500 collaborateurs sont guidés par trois valeurs fondamentales, qui font la fierté du groupe : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec ardeur.

Fondée en 1973, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 388 millions d’euros en 2021 et est cotée sur Euronext (LSS).

Pour plus d'informations, visitez lectra.com.

