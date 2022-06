Press release - Primi al mondo: Lectra annuncia il lancio dell'offerta Automotive Cutting Room 4.0

English French German Italian

Primi al mondo: Lectra annuncia il lancio dell'offerta Automotive Cutting Room 4.0

Sviluppata specificamente per il settore dell'automotive, questa rivoluzionaria offerta digitalizza i processi della sala taglio e promette prestazioni senza precedenti.

Parigi, 23 giugno 2022 – Lectra supporta i suoi clienti progettando e sviluppato soluzioni all'avanguardia che combinano software, apparecchiature, dati e servizi, rendendo la sua offerta un ponte verso l'Industria 4.0.

Attualmente, il settore dell'automotive deve gestire dinamiche di mercato molto complesse: aumento dei costi delle materie prime e dei trasporti, riduzione del budget, cambiamento delle attese dei clienti, sfide legate alla responsabilità sociale d'impresa, ecc. In questo contesto, migliorare l'efficienza lungo l'intera catena del valore è diventata una priorità strategica per i produttori di veicoli e apparecchiature.

L'Industria 4.0 apre una nuova gamma di possibilità per le aziende, introducendo nuovi modelli di creazione di valore e di controllo dei costi basati su processi sincronizzati, flessibili e rapidi.

Céline Choussy, Chief Product Officer di Lectra, spiega: “Il settore dell'automotive, perfettamente consapevole delle sfide per la competitività associate alla trasformazione digitale, è all'avanguardia in termini di Industria 4.0. Aumentare la produttività e i risparmi di materiale nelle sale taglio è ancora possibile. Con il lancio dell'offerta Automotive Cutting Room 4.0, consentiamo ai produttori dell'automotive di fare un ulteriore passo significativo verso l'eccellenza operativa”.

L'offerta Automotive Cutting Room 4.0 è una serie di soluzioni interconnesse: Vector, il sistema di taglio tessuto che offre le migliori prestazioni sul mercato; Empower, una nuova generazione di servizi digitali per migliorare ulteriormente le capacità di Vector; Valia, il cuore della nuova offerta, un software per preparare e programmare la produzione; e Algopex, un'applicazione per sfruttare e valorizzare tutti i dati generati dalla sala taglio, in modo da prendere le decisioni migliori nel più breve tempo possibile.

Renaud Cellier, Assistant Director dell'unità Covering Materials di Tesca, un'azienda specializzata nella produzione di sedili per auto, conferma: “La digitalizzazione è strategica in tutte le nostre aree di attività, comprese le sale taglio. La visualizzazione in tempo reale degli indicatori chiave, oltre all'analisi e al miglioramento delle prestazioni resi possibili dalla digitalizzazione, sono fondamentali per adattarsi a un ambiente economico volatile e incerto. L'offerta Automotive Cutting Room 4.0 ci consente di essere più reattivi e di ottimizzare le prestazioni, oltre a fornirci analisi e raccomandazioni per migliorare i KPI e l'efficienza delle nostre linee di taglio”.

Connettendo tra loro tutti gli elementi dell'offerta Automotive Cutting Room 4.0, si ottiene un valore senza precedenti e un livello di prestazioni che non ha eguali. Nicolas Favreau, Automotive Marketing Strategy Director di Lectra, spiega: “Quando l'intero processo della sala taglio è digitalizzato, i dati generati sono centralizzati e accessibili in tempo reale, aiutando i clienti a prendere le decisioni migliori in ogni fase del processo di produzione. I vantaggi sono enormi. Ad esempio, gli indicatori di prestazioni chiave dei primi utenti dell'offerta mostrano un aumento della produttività di circa il 5% e una riduzione del consumo di materiale di quasi il 2%. Sono valori senza precedenti! Questi risultati, combinati con l'agilità e il totale controllo del processo che si ottengono con l'offerta Automotive Cutting Room 4.0, dimostrano l'assoluta rilevanza di questa soluzione.”

Per saperne di più sull'offerta Automotive Cutting Room 4.0, fai clic qui.



Informazioni su Lectra:

Lectra, azienda leader nei mercati del fashion, dell'automotive e dell'arredamento, contribuisce alla rivoluzione dell'Industria 4.0 con audacia e passione fornendo tecnologie best-in-class.

Il gruppo offre soluzioni - software, hardware, dati e servizi - che facilitano la trasformazione digitale delle aziende. In questo modo, Lectra aiuta i clienti a superare i propri limiti e sbloccare il loro potenziale. Il gruppo è orgoglioso di affermare che i suoi 2.500 dipendenti sono guidati da tre valori fondamentali: open mind, affidabilità e passione per l'innovazione.

Fondata nel 1973, Lectra ha registrato nel 2021 ricavi per 388 milioni di Euro. È quotata presso Euronext Paris.

Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito web lectra.com.

Seguite Lectra sui social network:

Contatti stampa:

Hotwire Lectra

Eugénie Dautel - t: +33 (0)1 43 12 55 52

Alexis Bletsas - t: +33 (0)1 43 12 55 71

Laura Bandiera - t: +33 (0)1 43 12 55 70

e-mail: lectrafr@hotwireglobal.com

Allegato