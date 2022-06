English Italian

Calendario eventi societari 2022 – aggiornamento



Torino, 23 giugno 2022. Iveco Group N.V. (MI: IVG) comunica che la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a esaminare i risultati del secondo trimestre è stata anticipata al giorno 27 luglio 2022.

La conference call con investitori e analisti finanziari si svolgerà comunque in data 28 luglio. Sarà consentito al pubblico di accedere alla documentazione di presentazione e seguire il webcast (in modalità solo ascolto).

Iveco Group N.V. (MI: IVG) è un leader globale nel settore automotive, attivo nei segmenti Veicoli Commerciali e Speciali, Powertrain e correlati Servizi Finanziari. Ciascuno dei suoi otto brand è un player di riferimento nel suo specifico ambito industriale: IVECO, marchio pionieristico di veicoli commerciali che progetta, produce e commercializza veicoli commerciali pesanti, medi e leggeri; FPT Industrial, leader globale nella fornitura di una vasta gamma di tecnologie avanzate di propulsione per i settori agricolo, delle costruzioni, nautico, della generazione di energia e dei veicoli commerciali; IVECO BUS e HEULIEZ, marchi di autobus urbani, interurbani e turistici per il trasporto di massa e premium; IDV, per mezzi da difesa e per la protezione civile altamente specializzati; ASTRA, un leader in grandi mezzi pesanti per cave e cantieri; MAGIRUS, il rinomato produttore di veicoli e attrezzature antincendio; e IVECO CAPITAL, il ramo finanziario che supporta tutti i marchi di Iveco Group. Il Gruppo impiega circa 34.000 persone in tutto il mondo e ha 28 stabilimenti di produzione e 29 centri di Ricerca & Sviluppo. Ulteriori informazioni su Iveco Group sono disponibili sul sito web della società, www.ivecogroup.com

Contatti media:

Francesco Polsinelli, Tel: +39 335 1776091

Fabio Lepore, Tel: +39 335 7469007

E-mail: mediarelations@ivecogroup.com

Investor Relations:

Federico Donati, Tel: +39 011 0073539

E-mail: investor.relations@ivecogroup.com