Nexity : Avec une prise de participation majoritaire dans le groupe Angelotti, Nexity renforce sa présence en Occitanie dans les activités d’aménagement et promotion résidentielle

Paris, le 23 juin 2022, 18h30 CEST

Angelotti, leader régional de l’aménagement et de la promotion résidentielle en Occitanie

Une vision et une culture communes, des présences et des métiers très complémentaires Renforcement de Nexity en Occitanie, une région en fort développement Accélération de l’ambition de Nexity dans les métiers d’aménagement, pour mieux répondre aux attentes des territoires et augmenter le sourcing foncier pour les opérations de promotion

Une opération créatrice de valeur Chiffre d’affaires de 150M€, plus de 20% de croissance en 2021 Relutive en marge opérationnelle dès 2023 Pipeline élevé représentant environ 6 années de chiffre d’affaires



Nexity annonce la signature d’un accord en vue de l'acquisition d'une participation de 55% au capital du groupe Angelotti, leader régional de l’aménagement et de la promotion immobilière en Occitanie, le solde des titres restant détenu par les dirigeants actuels.

Créé à Béziers en 1981 par Louis-Pierre Angelotti comme spécialiste d’aménagement foncier (vente de terrains à bâtir, aménagement de nouveaux quartiers), le groupe Angelotti a progressivement complété son offre par une activité de promotion résidentielle à compter de 2008. Le groupe s’est imposé comme un acteur de premier plan sur les marchés de Montpellier, Béziers, Nîmes et Perpignan, des régions avec un dynamisme démographique important (parmi les plus forts taux de croissance de population en France entre 2013 et 2019). Son développement se poursuit aujourd’hui à l’Ouest vers Toulouse et à l’Est en région PACA.

Le groupe Angelotti compte plus de 140 collaborateurs. Il a réalisé en 2021 l’équivalent de près de 1 600 réservations (environ 900 en aménagement et 700 en promotion). Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à plus de 150 millions d’euros en 2021, en hausse de +20% par rapport à 2020. Grâce à une politique de développement foncier active, il dispose d’un important pipeline représentant l’équivalent d’environ 6 années de chiffre d’affaires, dont l’adossement à Nexity facilitera la réalisation.

Parallèlement à cette opération, le groupe Angelotti prévoit l’acquisition de 55% de Moreau Investissement, société de Yohann Moreau, associé et partenaire du groupe Angelotti dans de nombreuses opérations, notamment dans les Pyrénées Orientales. Le solde des titres reste détenu par Monsieur Yohann Moreau.

La réalisation de ces deux transactions est soumise à la seule condition suspensive d’autorisation par l’Autorité de la Concurrence et devrait être finalisée au troisième trimestre 2022.

Louis-Pierre Angelotti, Président du Groupe Angelotti, Roch Angelotti, son Directeur général, et Yohann Moreau, Président de Moreau Invest, conserveront leurs fonctions et accompagneront le développement du Groupe.

Véronique Bédague, Directrice Générale de Nexity, déclare : « L’acquisition du Groupe Angelotti est une avancée majeure pour Nexity. Cette opération est pleinement en ligne avec l’ambition stratégique du groupe de renforcer son offre dans l’aménagement, une activité d’implantation longue et de transformation des territoires au service de nos clients collectivités. Elle permettra également à Nexity de renforcer ses parts de marché en promotion résidentielle en Occitanie et PACA, deux régions où les perspectives de croissance sont importantes, en s’appuyant sur des partenaires locaux réputés et fortement implantés. »

Louis-Pierre Angelotti, Président du Groupe Angelotti, déclare : « Par cette opération, la famille Angelotti a choisi d’adosser la poursuite du développement du groupe Angelotti, toujours sous sa marque, à Nexity, 1er opérateur immobilier français et seul promoteur national ayant depuis plusieurs dizaines d’années une activité intégrée d’aménageur foncier, comme le groupe Angelotti. En plus de ses propres compétences, le groupe Angelotti bénéficiera ainsi de toutes les expériences et références de Nexity sur les sujets prégnants de l’urbanisme durable et de la production vertueuse de logements, au travers notamment des modes constructifs innovants et de la mutation des friches industrielles ».

GROUPE IMMOBILIER ANGELOTTI, Aménageur d’expérience, Promoteur de confiance

Le Groupe Immobilier Angelotti, aménageur foncier et promoteur immobilier régional créé par Monsieur Louis-Pierre Angelotti, réalise depuis près de 40 ans, en partenariat avec les collectivités locales, de nouveaux quartiers urbains et péri-urbains (à vocation résidentielle & activité) sur les territoires de l’Occitanie et PACA Ouest.

En tant qu’aménageur, le Groupe Immobilier Angelotti détient une expérience reconnue en matière de montage et de gestion d’opérations immobilières complexes, notamment dans le cadre de concessions d’aménagement (ZAC).

Il aborde chaque dossier avec une approche environnementale de l’aménagement, dont les thèmes sont arrêtés avec les Collectivités en première étape de montage et de concertation.

Pour être au plus proche des territoires, le Groupe Immobilier Angelotti s’est organisé en agences opérationnelles locales (Béziers, Montpellier, Toulouse, Carcassonne, Perpignan, Nîmes, Salon de Provence), gage de réactivité et de prise en compte des contextes spécifiques.

