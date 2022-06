Valneva annonce l’approbation des résolutions présentées à son Assemblée Générale et la nomination de deux nouveaux membres du Conseil de surveillance

English French

Saint-Herblain (France), le 24 juin 2022 – Valneva SE (Nasdaq : VALN ; Euronext Paris : VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd'hui que toutes les résolutions recommandées par le Directoire ont été approuvées par les actionnaires lors de son Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue hier à Paris.

Parmi les résolutions approuvées lors de l’Assemblée Générale figuraient les comptes consolidés 2021, des délégations consenties au directoire pour augmenter le capital social de la Société ou émettre certains instruments financiers, et la nomination, pour un mandat de trois ans, de deux nouveaux membres du Conseil de surveillance.

Bpifrance Participations a été nommée au Conseil de surveillance de Valneva et sera représentée par Maïlys Ferrère. Mme Ferrère, de nationalité française, est directrice du Pôle Large Venture chez Bpifrance, la banque d'investissement publique française. Dans le cadre de ses fonctions à Bpifrance, elle siège à divers conseils d'administration de sociétés cotées sur Euronext. Avant de rejoindre Bpifrance Large Venture en 2013, Mme Ferrère était directrice d'investissement au Fonds Stratégique d'Investissement. Avant cela, Mme Ferrère a fait carrière dans le secteur bancaire, en se concentrant sur le domaine des marchés financiers dans diverses institutions financières. Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris.

James Edward Connolly, de nationalité américaine, a également été nommé au Conseil de surveillance de Valneva. M. Connolly est un dirigeant très expérimenté qui possède plus de trente ans d'expérience dans le secteur des sciences de la vie. Depuis 2013, M. Connolly a siégé à plusieurs conseils d'administration dans diverses organisations spécialisées dans les vaccins, la biopharmacie et les investissements. De 2010 à 2013, M. Connolly a été président et directeur général d'Aeras (aujourd’hui IAVI). Auparavant, il a connu une longue et fructueuse carrière de de vingt-quatre années chez Wyeth (aujourd’hui Pfizer), où il a occupé une série de postes à forte responsabilité, les deux derniers étant ceux de vice-président exécutif et manager général de Wyeth Vaccines et président de Wyeth Canada. Au cours de son mandat à la tête de Wyeth Vaccines, M. Connolly a joué un rôle majeur dans le développement de la division vaccins de l'entreprise, qui est devenue l'un des quatre principaux fabricants mondiaux, et a créé le premier véritable vaccin à succès, Prevnar, dont les ventes ont dépassé trois milliards de dollars.

Par ailleurs, le mandat des membres du Conseil de surveillance Frédéric Grimaud, James Sulat et Anne-Marie Graffin a été renouvelé jusqu'en juin 2025. Lors d'une réunion du conseil, Frédéric Grimaud a été réélu président du Conseil de surveillance de Valneva.

Valneva a également confirmé lors de l'Assemblé Générale que l’initiation de l'étude de Phase 3 du candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, était prévue au troisième trimestre 2022 et que le Groupe prévoit de soumettre une demande d’autorisation de mise sur le marché pour son candidat vaccin contre le chikungunya, VLA1553, auprès de la US Food and Drug Administration (FDA) au cours du deuxième semestre 2022.

Les résultats détaillés des votes de l’Assemblée Générale seront disponibles dans les prochains jours dans la rubrique « Investisseurs » du site internet de la Société.

