Athenex 參與 Truist Securities 細胞治療座談會

紐約水牛城, June 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex (NASDAQ: ATNX)是一家全球生物製藥公司,致力發現、開發及商業化旨在治療癌症和相關疾病的新型療法,今天宣佈 Athenex 細胞療法總裁 Daniel Lang 醫學博士將在 2022 年 6 月 28 日(星期二)上午 11:30(美國東部時間)出席於紐約舉行的 Truist Securities 細胞療法座談會的 The Next Cells & Mechanisms to Watch in Oncology(腫瘤學中值得關注的下一個細胞和機制)專題小組。公司管理層也將在活動期間參與一對一的投資者會議。



可在 Truist symposia-cel 網站上註冊參加。網絡直播的音訊存檔將在其後 90 天內在 Athenex 網站上的 「活動及簡報」 頁面提供。

關於 Athenex, Inc.

創立於 2003 年的 Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司,並致力成為研究、開發及將治療癌症的新一代細胞療法產品商業化的領導者。為了實現這項使命,Athenex 投入多年的研發、臨床試驗、監管標準和製造經驗。公司現有的臨床產品系列主要源自以下核心技術:(1) 以 NKT 細胞為基礎的細胞免疫治療及 (2) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery。Athenex 的員工遍佈全球,致力透過開發更有效、無障礙及耐受的治療以改善癌症病人的生活。如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.athenex.com 。

前瞻性陳述

