Quadient annonce le déploiement d'un vaste réseau de consignes colis au Royaume-Uni, ouvert aux enseignes de distribution et aux transporteurs

Portée par une expérience fructueuse au Japon et aux Etats-Unis, Quadient installer a au Royaume-Uni 5 000 consignes Parcel Pending by Quadient pour un usage ouvert

Les premières unités ont déjà été installées et plus de 500 sites sont prévus d'ici fin 2022

Paris, le 24 juin 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), opérateur majeur de consignes colis connectées dans le monde, et leader dans les technologies de gestion des communications clients, a annoncé le lancement du déploiement à grande échelle de consignes colis automatiques ouvertes à tous les transporteurs au Royaume-Uni. Plus de 500 consignes colis dès cette année, et 5 000 dans les années à venir, seront mises à la disposition de tous les transporteurs et enseignes de distribution britanniques pour proposer des points de collecte et de dépose de colis pratiques, et offrir une expérience d'achat exceptionnelle à leurs clients, avec un choix flexible d'heures et de lieux de collecte.

Les équipes Quadient ont assuré l'intégration technique avec les systèmes des principaux transporteurs au Royaume-Uni, et conclu des accords pour des centaines d'emplacements de choix en vue d’un déploiement rapide. L'ambition de Quadient est d'établir un réseau dense, étendu et évolutif, permettant de consolider les flux de colis du premier au dernier kilomètre, en particulier dans les zones urbaines de moyenne à haute densité de livraison. Le fait de pouvoir accéder facilement et librement à un vaste réseau de points de livraison contribue à atténuer la pression croissante que subissent les transporteurs et les enseignes face à l'augmentation de la demande et des volumes de colis.

Geoffrey Godet, Directeur Général chez Quadient, a déclaré : « Notre conviction est que seule la mise en place d’un réseau de consignes colis connectées qui soit large, dense et accessible à tous les acteurs dans une approche agnostique, permettra de relever les défis des grands marchés e-commerce en pleine croissance à l’instar du Royaume-Uni, troisième marché e-commerce au monde. Notre approche consiste à mettre une infrastructure commune à disposition de tout transporteur ou enseigne, sur la base d’une redevance basée sur les volumes, garantissant la viabilité financière pour toutes les parties. Forts de notre expérience dans la gestion de larges réseaux ouverts, en particulier au Japon, nous sommes convaincus de la rapide adoption et évolution de l'utilisation des consignes par les consommateurs à mesure que nous travaillerons avec nos partenaires pour étendre notre couverture géographique, nous permettant ainsi de fournir ce service d'une manière rentable et durable ».

« Nous lançons l'offre de livraison hors domicile la plus pertinente pour le marché britannique », complète-t-il, « et avons déjà sécurisé l'engagement d'un partenaire stratégique, donnant le coup d'envoi aux 500 premières installations qui seront réalisées d'ici fin 2022. Grâce à notre expérience démontrée, à notre envergure dans le domaine des consignes colis au niveau international, et avec le soutien d'une équipe solide au Royaume-Uni, nous sommes prêts à intégrer rapidement d'autres acteurs majeurs du marché au cours des prochains mois, à mesure que notre réseau se développera ».

Le réseau de consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient, ouvert à tous les transporteurs, contribuera de manière significative à la réduction des trajets, des livraisons manquées et des coûts, ainsi qu'à la consolidation des dépôts, retours et collectes de colis en un seul point via des casiers sécurisés et accessibles 24h/24 et 7j/7. Un système sécurisé et centralisé de suivi et de gestion des colis permet de garantir une traçabilité claire et transparente. Les consignes offrent également la possibilité de gérer les retours et les envois de consommateur à consommateur (C2C), aidant ainsi les commerçants et les transporteurs à répondre à la demande croissante de leurs clients pour plus de simplicité et de flexibilité pour l'expédition, le retour et le retrait de leurs achats en ligne.

« Notre priorité est de privilégier la facilité d'utilisation et l'efficacité économique, en veillant à ce que chaque unité sur le terrain se trouve au bon endroit, facile d’accès, et possède la bonne capacité d’accueil, en fonction des données et de l'expérience de nos transporteurs partenaires », a déclaré Duncan Groom, Directeur des Opérations de Quadient pour l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Irlande. « La technologie Parcel Pending de Quadient est modulaire et évolutive, capable de s'adapter aux besoins des clients et d'évoluer à mesure que les volumes augmentent. Les espaces disponibles dans les zones urbaines étant limités, il est non seulement important de préserver l'espace public de la multiplication de réseaux exclusifs de consignes colis, mais nous pensons également qu'il est essentiel que les consommateurs puissent recevoir leurs colis là où ils le souhaitent, quels que soient l'enseigne ou le transporteur choisis. Nous sommes absolument convaincus que mettre notre solution à la disposition de toutes les enseignes, transporteurs et utilisateurs accélérera l'adoption de la consigne automatique et contribuera à réduire les impacts environnementaux, tout en offrant la tranquillité d'esprit d'un retrait et d'un dépôt de colis 24h/24 et 7j/7 ».

