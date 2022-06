English Danish

Selskabsmeddelelse

24. juni 2022

Meddelelse nr. 11

NKT underskriver aftale om at frasælge NKT Photonics

NKT har indgået en aftale om at sælge NKT Photonics til Photonics Management Europe S.R.L, et 100 % ejet datterselskab af japanske Hamamatsu Photonics K.K., der beskæftiger sig med udvikling af fotoelektriske enheder og produkter.

Salget afslutter den strategiske afsøgning af alternativer for NKT Photonics, der havde til formål at optimere værdiskabelsen og positionere både NKT og NKT Photonics til langsigtet vækst. Transaktionen har en samlet værdi (enterprise value) på ca. EUR 205 mio, og er betinget af regulatoriske godkendelser, som forventes senest ved udgangen af ​​1. kvartal 2023.

I 2000 etablerede NKT flere R&D-virksomheder, der senere dannede grundlag for NKT Photonics, som siden er vokset til en førende leverandør af højtydende fiberlasere og fotoniske krystalfibre. De primære markeder er Medical & Life Science, Industrial, Aerospace & Defence og Quantum & Nano Technology med en samlet omsætning i 2021 på EUR 68 mio. og 400 ansatte. Aftalen fuldender, sammen med det tidligere salg af datterselskabet LIOS, frasalget af NKT Photonics til en samlet værdi (enterprise value) på ca. EUR 225 mio.

Frasalget markerer det sidste skridt i processen mod at fokusere NKT’s forretning på kerneforretningen inden for kabelløsninger. NKT har ambitioner om fortsat at vokse i de kommende år for at understøtte den grønne omstilling af samfundet. Provenuet fra frasalget af NKT Photonics vil blive brugt til at styrke NKT’s finansielle balance og til at skabe strategiske, organiske vækstmuligheder.

”Efter mere end tyve år er vi stolte af at overdrage en succesrig højteknologisk virksomhed. Det er et godt eksempel på innovation og teknologi i Danmark anerkendt internationalt, og frasalget sikrer fremtidige vækstmuligheder. Vi har fundet et godt nyt hjem til NKT Photonics,” siger Jens Due Olsen, bestyrelsesformand, NKT A/S.

“Vi er glade for at kunne byde NKT Photonics velkommen til Hamamatsu Photonics K.K. og tilføje deres innovative teknologi og stærke fodaftryk i Nordeuropa til vores portefølje. Vi forventer, at de vil kunne drage fordel af vores verdensomspændende forretning og af at blive en del af vores vækstrejse,” siger Akira Hiruma, administrerende direktør for Hamamatsu Photonics K.K.

"NKT Photonics er glade og beærede over at slutte sig til Hamamatsu Photonics K.K., en af ​​de mest respekterede virksomheder i vores branche. Vi deler mange fælles mål og en vision om at levere de bedste løsninger til vores kunder og innovatører. Sammen og med vores komplementære teknologiplatforme vil vi være stærkere end nogensinde," siger Basil Garabet, administrerende direktør for NKT Photonics.

Transaktionen ændrer ikke på NKT’s finansielle forventninger for 2022.

J.P. Morgan Securities plc er finansiel rådgiver og Kromann Reumert er juridisk rådgiver for NKT.

