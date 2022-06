MYPE réorganise ses équipes pour soutenir sa croissance

MYPE, société de conseil et de formation en analyse de données créée en 2018 par Augustin de la Fouchardiere, procède à une réorganisation de ses équipes et à de nouveaux recrutements afin de faire face à la forte croissance de son activité et au doublement attendu de son chiffre d'affaires en 2022.







Jean-Baptiste Briois, qui a travaillé pour MYPE en tant que Consultant externe depuis septembre 2019, est promu Responsable Pédagogique de l'activité Formation et de la création de contenus. Consultant et formateur expérimenté, celui-ci a déjà animé des centaines d'heures de formation pour MYPE, à Paris et en province (Lyon, Marseille, Rennes ...). Jean-Baptiste est titulaire de la certification Microsoft Certified Data Analyst Associate. Il a construit plusieurs supports de formation très appréciés qui mettent en relation Power BI et le contrôle de gestion. Auparavant, Jean-Baptiste a embrassé une carrière de comptable dans différents cabinets en Ile de France pendant une dizaine d'années.









Victoria Gilles, recrutée en septembre 2021 en tant qu'Assistante Commerciale et Administrative, se consacrera en grande majorité au suivi des relations commerciales à présent. Elle est désormais Responsable de l'activité Commerciale Grand Public et Entreprises. Depuis son arrivée au sein de la société, Madame Gilles a négocié et signé de nombreux contrats avec des entreprises d'envergure internationale avec un rythme d'acquisition de clients d'environ 1 par jour. Victoria est diplômée en Commerce International (Master 2) de l'Université Panthéon Assas.









Diana-Alexandra Stan, recrutée en tant que stagiaire en Marketing Digital en janvier 2022, travaille désormais à plein temps en tant qu'Assistante Administrative et Financière. Parmi ses tâches, celle-ci veillera au bon déroulement de l'activité Formation (mise en place des Extranets, mails et convocations, prévention des incidents) mais également la Facturation et certaines tâches Marketing. Depuis son arrivée au sein de MYPE, Diana a notamment mis en place les formations en E-learning sur Udemy et a participé à l'amélioration de la visibilité de la marque MYPE sur Internet. Diana est de nationalité roumaine, diplômée (Master 2) de l'Université de Bucarest.







Amadou Dieye, recruté en novembre 2021 en tant que Formateur Power BI, viendra appuyer Monsieur Briois sur la conception de contenus pédagogiques et la prestation de formations à haute valeur ajoutée. Amadou est également titulaire de la certification Microsoft Certified Data Analyst Associate. Il a notamment participé à la création d'un support de formation traitant de Power BI et les ressources humaines et au cours MYPE dédié au PL-300. Monsieur Dieye est diplômé de Paris School of Technology & Business.







Concernant les stages, l'entreprise poursuivra le recrutement d'étudiants. Enfin, MYPE continuera sa collaboration avec ses partenaires et fournisseurs existants .