La Proptech Yuno, l'application qui simplifie l'investissement immobilier, propose une nouvelle version gratuite de son application

Accélérer la recherche et repenser le parcours d'achat de son investissement immobilier

La nouvelle version de Yuno offre la possibilité à ses utilisateurs d'investir dans l'immobilier plus simplement en automatisant la recherche et l’analyse de leurs investissements immobiliers, tout en étant accompagné étape par étape (acquisition, travaux, mise en location). Ce logiciel intuitif et innovant s’articule autour de grandes fonctionnalités orientées recherche et analyse des annonces immobilières. Les utilisateurs peuvent donc s’appuyer sur des fonctions avancées pour faire le bon choix (sur la base de critères et de données de qualité) et se laisser guider par l'application. À travers cette application, déjà utilisée par plus de 20 000 personnes, Yuno a pour mission de rendre accessible la propriété à toute personne désirant acheter un bien et le mettre en location grâce à une nouvelle expérience.

Guillaume MARTIN, CEO de Yuno « Nous proposons des fonctionnalités uniques sur notre application, que ce soit pour la recherche ou le suivi de ses investissements. Acquérir le bon bien immobilier, suivre ses revenus locatifs et la performance de son patrimoine est donc désormais une opération à la portée de tous. Nous allons continuer d’innover pour proposer encore plus de services à nos utilisateurs. »

Pour les investisseurs qui souhaitent bénéficier de l'analyse des annonces, d'un accompagnement intégral ou de plus d'une location, « Yuno plus » est également disponible et intègre des fonctionnalités additionnelles. Ainsi, à titre d’exemple, chaque propriétaire pourra aisément piloter son patrimoine en renseignant les biens acquis et en réalisant une synchronisation bancaire, ce qui lui permettra de suivre la performance de ses biens, ses revenus, ses charges et du remboursement de son prêt. Une présentation complète des versions gratuites et payantes de Yuno est disponible à l’adresse suivante : https://yuno.immo/