24. juni 2022

Storaktionærmeddelelse – Silchester International Investors LLP

Med henvisning til lov om kapitalmarkeder § 30 kan det oplyses, at banken har modtaget meddelelse fra Silchester International Investors LLP om, at deres direkte eller indirekte besiddelser er reduceret til under 5 % af den samlede aktiekapital i Sydbank A/S.

Silchester International Investors LLP’s direkte og indirekte besiddelser pr. den 22. juni 2022 er oplyst til 2.907.323 aktier svarende til 4,98 % af den samlede aktiekapital i Sydbank A/S.

