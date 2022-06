FXCM wint Broker of The Year tijdens de Ultimate Fintech Awards 2022

AMSTERDAM, June 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FXCM Group, LLC (‘FXCM Group’ of ‘FXCM’), een toonaangevende internationale aanbieder van online vreemde valuta trading, CFD-trading en aanverwante diensten is uitgeroepen tot Broker of The Year tijdens de Ultimate Fintech Awards 2022 .



FXCM werd voor het tweede jaar op rij bekroond als Broker of The Year tijdens de Ultimate Fintech Awards 2022, die plaatsvonden in Cyprus op 8-9 juni 2022. De Ultimate Fintech Awards erkennen en promoten de best presterende merken B2B en B2C online trading.

FXCM heeft haar dienstverlening in 2022 voortdurend uitgebreid en benadrukt daarmee het belang van haar benadering "Client First, Trader Driven". Naast de uitbreiding van haar CFD-aanbod met een verdubbeling in Franse, Duitse en Britse aandelen, lanceerde de onderneming ook de Australische trading in single share CFD's zonder dataprovisies en commissies* om de dienstverlening aan haar klanten te verbeteren.

Brendan Callan, CEO van FXCM: “Het winnen van Broker of the Year op de Ultimate Fintech Awards 2022 is een bewijs van de inzet en toewijding van FXCM's wereldwijde team om ervoor te zorgen dat we de hoogste normen handhaven en onze klanten op de eerste plaats zetten. Het afgelopen jaar zijn we onophoudelijk bezig geweest met het innoveren en uitbreiden van ons aanbod om tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten en we zijn blij dat ons harde werk vruchten afwerpt.”

Deze award volgt op de talrijke prijzen die FXCM in het afgelopen jaar heeft gewonnen, waaronder Best Retail Forex Broker in Europa tijdens de Global Forex Awards 2022, Best Zero Commission Broker tijdens de ADVFN Awards 2022, Best Forex Trading Platform award bij de 2021 Shares Awards, Most Transparent Forex Broker in Europe, Best Forex Trading Platform in Europe en Best Forex Mobile Trading Platform / App provider wereldwijd van de Global Forex Awards en Best FX Platform van de 2021 Online Personal Wealth Awards.

*Commisievrij: Bij het uitvoeren van klantentransacties kan FXCM op verschillende manieren worden gecompenseerd, waaronder, maar niet beperkt tot: spreads, het in rekening brengen van commissies bij het openen en sluiten van een transactie, en het toevoegen van een opslag bij een roll-over, enz. Op commissie gebaseerde prijzen zijn van toepassing op Active Trader-accounttypes.

Links van derden: Links naar websites van derden worden aangeboden voor uw gemak en enkel voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, inhoud of enige andere kwestie met betrekking tot de externe website of voor die van de daaropvolgende links en accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van deze of enige andere inhoud. Wij hebben geen controle over dergelijke websites die mogelijk niet dezelfde normen naleven inzake privacy, beveiliging en toegankelijkheid. Lees de voorwaarden van de gelinkte websites.

Over FXCM:

FXCM is een toonaangevende aanbieder van online vreemde valuta (FX) trading, CFD-trading, en aanverwante diensten. Het bedrijf werd opgericht in 1999 en heeft als missie wereldwijde traders toegang te bieden tot 's werelds grootste en meest liquide markt door het aanbieden van innovatieve tradingtools, het inhuren van uitstekende tradingopleiders, het voldoen aan strenge financiële normen en het streven naar de beste online tradingervaring in de markt. Klanten genieten van het voordeel van mobiel traden, orderuitvoeringen in één klik en traden vanuit real-time grafieken. Daarnaast biedt FXCM educatieve cursussen over FX-trading en biedt het tradingtools, eigen gegevens en premium middelen. FXCM Pro biedt retailbrokers, kleine hedgefondsen en banken in opkomende markten toegang tot uitvoering en liquiditeit op groothandelsniveau, terwijl fondsen met een hoge of gemiddelde frequentie toegang krijgen tot prime brokerage-diensten via FXCM Prime. FXCM is een bedrijf van Leucadia.

Forex Capital Markets Limited: FCA registratienummer 217689 ( www.fxcm.com/uk )

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen een hoog risico met zich mee om snel geld te verliezen als gevolg van de hefboomwerking.

66% van de retailbeleggersaccounts verliest geld bij het handelen in CFD's met deze provider.

U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico kunt veroorloven om uw geld te verliezen.

FXCM EU LTD: CySEC licentienummer 392/20 ( www.fxcm.com/eu )

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen een hoog risico met zich mee om snel geld te verliezen als gevolg van de hefboomwerking.

73% van de retailbeleggersaccounts verliest geld bij het handelen in CFD's met deze provider.

U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico kunt veroorloven om uw geld te verliezen.

FXCM Australia Pty. Limited: AFSL 309763. U kunt de door u ingelegde gelden geheel verliezen door te traden. De producten zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Zorg ervoor dat u de risico's volledig begrijpt. Als u beslist om te handelen in producten die worden aangeboden door FXCM AU, moet u de Gids Financiële Diensten , Productbeschrijving , Bepaling Doelmarkt en Algemene Voorwaarden op www.fxcm.com/au lezen en begrijpen .

FXCM South Africa (PTY) Ltd: FSP No 46534 ( www.fxcm.com/za ). Onze dienstverlening omvat producten die met een marge worden verhandeld en die een risico op verliezen inhouden die groter zijn dan uw ingelegde gelden. De producten zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Zorg ervoor dat u de risico's volledig begrijpt.

FXCM Markets Limited: De verliezen kunnen groter zijn dan de ingelegde gelden. ( www.fxcm.com/markets ).