Vestjysk Bank A/S ændrer sprog for selskabsmeddelelser og finansielle rapporter

24. juni 2022

Vestjysk Bank A/S har hidtil offentliggjort selskabsmeddelelser samt finansielle rapporter på både dansk og engelsk. Henset til bankens nuværende ejerstruktur samt til at dens aktionærer i overvejende grad er forankret i Danmark, har Vestjysk Bank A/S besluttet, at selskabsmeddelelser samt finansielle rapporter fremover alene offentliggøres på dansk. Således vil selskabsmeddelelser, finansielle rapporter samt øvrig offentlig kommunikation for Vestjysk Bank A/S ikke længere være tilgængelig på både dansk og engelsk.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.





Vestjysk Bank A/S





Jan Ulsø Madsen

Adm. bankdirektør





Vestjysk Bank A/S

Industrivej Syd 13C

7400 Herning

Telefon 96 63 20 00



CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk