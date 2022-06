Børsmeddelelse nr. 20.2022, Ansættelse af CFO

Ennogie Solar Group A/S (“ESG”) og Ennogie ApS har d.d. ansat Trine Bæk Andersen som CFO med virkning pr. 1. august 2022.

Trine har senest været ansat som CFO i Falck, Fire Division, en international virksomhed med aktiviteter i mere end 15 lande, over 5000 ansatte og en årlig omsætning på over DKK 1,2 mia. Desuden har Trine erfaring fra Mærsk og Deloitte. Trine er uddannet cand.merc.aud fra CBS.

Trine blev i maj 2021 optaget på Berlingske Talent 100 liste over unge erhvervstalenter.

Administrerende direktør Lars Brøndum Petersen udtaler: ”Vi er stolte over i dag at kunne byde Trine velkommen som en del af vores team. Vi er en ung og dynamisk virksomhed i vækst og Trines talent og profil er det perfekte match. Jeg ser meget frem til samarbejdet med Trine og er overbevist om, at hun kan medvirke til at realisere protentialet i Ennogie.”

Med venlig hilsen

Ennogie Solar Group A/S

Kontaktperson: Adm. dir. Lars Brøndum Petersen +45 53 56 27 54 / LBP@ennogie.com

