Le Wildlife Habitat Council accorde la certification Or aux LNC pour le campus des Laboratoires de Chalk River

CHALK RIVER, Ontario, 24 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), plus importante organisation de science et technologie nucléaires du Canada, a le plaisir d’annoncer avoir reçu la certification Or du Wildlife Habitat Council (WHC) pour le campus des Laboratoires de Chalk River (LCR), en reconnaissance de ses vastes efforts en matière de biodiversité et de ses activités de sensibilisation à la conservation sur les terrains de l’entreprise. Il s’agit de la troisième certification consécutive accordée aux LNC par la WHC depuis 2016. Cela traduit les efforts continus des LNC pour préserver et protéger les espèces vulnérables et leurs habitats sur le site de Chalk River.



En plus de la certification WHC, les LNC ont également reçu le prix du Projet pour les reptiles et les amphibiens en 2022 de WHC qui reconnaît la réalisation de nouveaux passages écologiques pour les tortues au campus de Chalk River. Les LNC ont aussi été finalistes au prix du Projet pour les chauves-souris en 2022 de WHC reconnaissant son étude de télémétrie des chauves-souris et son projet de surveillance des boîtes pour chauve-souris. Enfin, les LNC ont été candidats au prix du Programme Or qui reconnaît un programme exceptionnel dans la catégorie de Certification Or.

« Les LNC comprennent leur obligation à respecter les terres entourant le campus des Laboratoires de Chalk River, à en prendre soin et à faire preuve de gérance environnementale dans toutes les activités de l’organisation », déclare Joe McBrearty, président et directeur général des LNC. « La protection des espèces vulnérables et de leur habitat fait partie de cette responsabilité, et nous avons intégré cet engagement dans nos activités quotidiennes. Nous tenons à remercier le Wildlife Habitat Council d’avoir reconnu ces efforts et nous espérons que cela inspirera nos collectivités locales et d’autres organismes à adopter des principes durables pour leurs propres activités. »

Le programme international de certification du WHC, Conservation CertificationMD, a été créé pour fournir une évaluation objective et indépendante de l’engagement volontaire et à long terme d’un organisme dans la gestion d’un habitat de qualité pour la faune, dans l’éducation à la conservation et dans les initiatives de sensibilisation de la collectivité. La certification Or est synonyme de leadership parmi plus de 700 programmes de certification de la conservation de WHC et n’est décernée qu’aux organismes qui font preuve d’une compréhension exceptionnelle et d’une mise en œuvre efficace des meilleures pratiques de protection de l’environnement.

Les entreprises qui obtiennent la certification de conservation de WHC sont considérées comme des chefs de file pour l’environnement, gérant volontairement leurs terres pour soutenir des écosystèmes durables et les collectivités qui les entourent. Un certain nombre de nouvelles initiatives ont directement contribué à l’augmentation de la note obtenue par les LNC pour la recertification de cette année et ses nominations, notamment :

Les LNC ont été reconnus pour leur projet de conservation de l’herpétofaune. Au total, sept passages écologiques ont été installés au cours des deux dernières années pour permettre aux reptiles et aux amphibiens de se déplacer librement entre zones humides sans avoir à traverser la route.

En collaboration avec l’Université d’Ottawa, les LNC ont lancé cette année une étude de télémétrie afin d’évaluer l’utilisation des passages écologiques par les tortues mouchetées (espèce en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril) et de déterminer si le nombre moyen de déplacements quotidiens a augmenté depuis leur réalisation.

Avec l’Université Trent, les LNC viennent de terminer une étude collaborative de deux ans sur la télémétrie des chauves-souris, dont les résultats seront utilisés pour établir un indice de l’adéquation de l’habitat.

En collaboration avec le Service canadien des forêts, un plan d’aménagement forestier durable a été élaboré pour les terres des LNC, avec une modélisation démontrant l’existence d’habitats durables pour les chauves-souris, les orignaux, les ours, les chevreuils, entre autres, sur une période de 150 ans.

« Il s’agit d’une reconnaissance fantastique et bien méritée du travail extraordinaire que nous avons accompli aux LNC pour protéger et préserver notre habitat faunique », a déclaré Jeff Willman, vice-président des LNC en matière de santé, de sécurité, de sûreté et d’environnement. « Je suis très fier de toute notre équipe environnementale pour cette réalisation exceptionnelle, laquelle a été rendue possible grâce aux contributions de tout le personnel des LNC qui continue de signaler les observations sur la faune, d’aider à la mise en œuvre de mesures d’atténuation rigoureuses et de signaler toute préoccupation à notre personnel des services environnementaux. »

Pour en savoir plus sur la LNC et ses activités de protection de l’environnement, veuillez consulter le site www.cnl.ca/environment.

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en science et technologie nucléaires et offrent des capacités et des solutions uniques à une vaste gamme d’industries. Activement impliqués dans la recherche et le développement impulsés par l’industrie de l’énergie nucléaire, du transport, des technologies propres, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, les LNC fournissent des solutions qui aident à garder ces secteurs concurrentiels à l’étranger.

Grâce à des investissements soutenus et à un mandat ciblé, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont idéalement positionnés pour l’avenir. Une nouvelle norme de performance que renforce une culture de sécurité robuste souligne tout ce qu’ils entreprennent.

Pour en savoir plus sur la gamme complète des services des Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr ou contactez-nous à communications@cnl.ca .

Personne-ressource LNC :

Patrick Quinn

Directeur des communications d’entreprise

1 866 886-2325

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c646718b-17ab-4b83-bad1-dd371b40996e/fr