NFL BIOSCIENCES : PARTICIPATION À LA H.C.WAINWRIGHT 1ST ANNUAL MENTAL HEALTH CONFERENCE

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce qu’Ignacio Faus, Directeur général de NFL Biosciences a été invité à présenter à la conférence « H.C.WAINWRIGHT 1ST ANNUAL MENTAL HEALTH CONFERENCE » le 27 et 28 juin 2022.

A cette occasion NFL Biosciences aura l’opportunité de présenter ses activités et sa stratégie de développement à des investisseurs professionnels américains. Ignacio Faus détaillera notamment la mise en œuvre de l’étude de clinique de Phase II/III du candidat médicament NFL-101 pour le sevrage tabagique démarré en janvier 2022 en France. Il reviendra également sur l’accord de co-développement du candidat médicament NFL-301 pour réduire la consommation d’alcool et l’extension de la propriété intellectuelle avec l’enregistrement du deuxième brevet de NFL-101 aux États-Unis, en Chine et en Corée du Sud.

A propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions. NFL Biosciences a pour ambition d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques, naturelles, plus sûres et plus efficaces à l’ensemble de la population mondiale, sans oublier les pays à niveaux de revenus faibles ou moyens. Son produit le plus avancé, baptisé NFL-101, est un extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, protégé par deux familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, d’administration simplifiée et personnalisée. NFL Biosciences développe aussi NFL-301, un candidat médicament naturel pour la réduction de la consommation d’alcool et a un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis.

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

Contacts

Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67 Agence Calyptus – nflbio@calyptus.net - 01 53 65 68 68

