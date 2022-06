English French

Transfert effectif de la cotation des titres ATARI sur le marché

Euronext Growth Paris le 30 juin 2022

Paris, le 24 juin 2022, 18h00. A la suite de l’approbation de sa demande d’admission par le Comité des Admissions d’Euronext, Atari annonce que le transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris aura lieu le 30 juin 2022.

Ce transfert permettra à Atari d'être admise aux négociations sur un marché plus approprié à la taille et à la capitalisation boursière de la Société, avec un fonctionnement simplifié, plus approprié au profil et aux besoins actuels de la Société par rapport au marché réglementé. Atari considère qu’une cotation sur le segment Growth d’Euronext lui permettra de se recentrer sur ses opérations, tout en conservant une cotation sur un segment de marché reconnu.

Le projet de transfert avait été approuvé par les actionnaires de la Société, réunis en Assemblée Générale le 20 avril 2022 et mis en œuvre par la Conseil d’Administration le jour même. La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s’effectuera par le biais d’une procédure accélérée d’admission aux négociations des actions existantes de la Société, sans émission d’actions nouvelles.

Atari continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément au règlement européen sur les abus de marché (Règlement MAR). Ces dispositions resteront également pleinement applicables à Atari, notamment en matière de déclaration des opérations réalisées par les dirigeants (et personnes qui leur sont liées) sur les actions de la société. Atari prévoit de maintenir ses pratiques précédentes et donc de continuer à établir ses comptes selon les normes IFRS.

Le document d’information élaboré dans le cadre de ce transfert est disponible sur le site internet de la société (https://atari-investisseurs.fr/) dans la rubrique « Publications financières ».

Calendrier définitif du transfert de marché de cotation

14 mars 2022 Réunion du Conseil d'Administration ayant validé le projet de transfert et convoqué l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer notamment sur le projet de transfert vers Euronext Growth Paris



16 mars 2022 Publication du communiqué de presse mentionnant les motifs, les modalités et les conséquences du projet de transfert vers Euronext Growth



20 avril 2022 Tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société appelée à statuer sur le transfert vers Euronext Growth Paris







Tenue d’un Conseil d’Administration mettant en œuvre le transfert







Diffusion d’un communiqué de presse relatif au transfert.



24 juin 2022 Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth.



24 juin 2022 Diffusion du présent communiqué de presse par la Société et mise en ligne du document d'information.







27 juin 2022 Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions ordinaires de la société Atari sur Euronext Paris.







Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions ordinaires de la société Atari sur Euronext Growth Paris.



30 juin 2022 Radiation des actions d’Euronext Paris et admission sur Euronext Growth Paris.





Le code ISIN d’identification des titres ATARI reste inchangé (FR0010478248) et le mnémonique devient ALATA

Dans le cadre de ce transfert sur Euronext Growth Paris, Atari sera accompagné par EuroLand Corporate en tant que Listing Sponsor.

A propos d’ Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateformes. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com, www.atari.com/news/ et www.atari-investisseurs.fr

Contacts

Atari - Relations Investisseurs

Tel + 33 1 83 64 61 57 – investisseur@atari-sa.com | www.atari.com/news/

Calyptus – Marie Calleux

Tel + 33 1 53 65 68 68 – atari@calyptus.net

Pièce jointe