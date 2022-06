Jobindex beder EU-kommissionen starte sag mod Google for misbrug af dominerende markedsposition

Jobindex A/S sender i dag en klage til EU-kommissionen med ønske om at der startes en sag mod Google og moderselskabet Alphabet for at misbruge sin dominerende markedsposition ved at lancere tjenesten Google for Jobs i Danmark.

Jobindex mener, at Googles nye tjeneste er konkurrenceforvridende og i strid med grundlæggende principper og regler, og at det vil være til stor ulempe for andre aktører og jobmarkedet generelt, hvis der ikke skrides ind.

Konkurrenceforvridende adfærd er i forvejen et område med stor opmærksomhed, og Google har tidligere modtaget en markant bøde for at overtræde reglerne i en lignende sag om Google Shopping.

Udover misbrug af markedsdominans mener Jobindex, at modellen bag Google for Jobs, som drives af Google, hvor brugerne ledes hen til Googles samarbejdspartnere, medfører risiko for at jobansøgninger havner i de forkerte hænder, og at GDPR-reglerne derved overtrædes.

Endeligt konstaterer Jobindex, at en del af jobannoncerne fra Jobindex, også jobannoncer der er skrevet af Jobindex egne tekstforfattere, bliver kopieret til Google for Jobs, selvom Jobindex ikke har givet tilladelse til dette.

Jobindex vil afvente de ansvarlige myndigheders vurdering og ser frem til, at EU tager de nødvendige initiativer.

Klagen til EU udgør intern viden men forventes ikke at have effekt på Jobindex' drift eller kursudvikling.

Yderligere oplysninger

Direktør Kaare Danielsen, telefon 20735010, email kd@jobindex.dk

Certified Adviser Jakob Tolstrup Kristensen, email jakob.tolstrup@cwicf.com