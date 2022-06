CIEL Limited, groupe coté à la bourse de l’île Maurice, célèbre son 110e anniversaire avec une augmentation de plus de 50% de son chiffre d’affaires

PARIS, 27 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour le 110ème anniversaire de sa création, la société d'investissement africaine CIEL Limited (CIEL.N0000), cotée à l'île Maurice et incluse dans le Stock Exchange of Mauritius Sustainability Index, a enregistré ses meilleurs résultats depuis la pandémie de COVID-19, avec des performances supérieures au niveau d’avant la crise sanitaire.



Comparés à la même période de l’exercice précédent, le chiffre d'affaires de CIEL a augmenté de 51 % sur les neuf premiers mois au 31 mars 2022 pour atteindre 475 millions USD, et la marge d'EBITDA est passée de 12,2 % à 16,8 %.

CIEL possède des participations dans plus de 25 entreprises à travers six pôles d’activité (TEXTILE, FINANCE, SANTÉ, HÔTELLERIE, IMMOBILIER, et AGRO-INDUSTRIE).

"Nous avons vu la force de notre portefeuille diversifié lors de la période pleine d’incertitudes que nous venons de traverser. CIEL est aujourd’hui prêt à relever avec succès les défis du futur," remarque Jean-Pierre Dalais, Directeur Général du Groupe qu’il dirige depuis 2017.

Basé à l’Ile Maurice, CIEL opère sur 10 marchés en Afrique et en Asie et réalise 60 % de son chiffre d’affaires en dollars US et en euros, ce qui lui assure de solides réserves de trésorerie en devises étrangères. CIEL a su tirer parti de son positionnement de marché en élaborant et en mettant en œuvre des stratégies pertinentes, tout en développant des entreprises dans des secteurs ciblés.



Fondé en 1912, le Groupe CIEL s’est développé bien au-delà de l’activité sucrière de ses origines grâce à des investissements diversifiés ; CIEL fait aujourd’hui figure d’étoile montante dans la santé, le textile, la finance, l’hôtellerie, l’immobilier et l’agriculture, notamment. Son portefeuille d’investissements bien équilibré lui permet ainsi de saisir de multiples opportunités de croissance future.



Avec 19 unités de production, l’activité TEXTILE de CIEL s’est imposée comme un acteur incontournable dans l’industrie de la mode en offrant une réelle alternative à la production en Chine. Grâce à ce pôle, CIEL expédie 42 millions de vêtements chaque année à des marques mondiales parmi lesquelles on citera Lacoste, Asos, (LON :ASC) et Puma (ETR :PUM). Le pôle TEXTILE est le plus important du portefeuille d’investissement de CIEL et compte quelque 20 000 employés répartis dans quatre pays : Maurice, Madagascar, Inde et Bangladesh – et sur deux continents (Afrique et Asie).



Le pôle FINANCE de CIEL possède des participations dans deux banques (BNI MADAGASCAR et Bank One à l’Ile Maurice) et est partenaire d'organisations internationales telles que la banque kenyane I&M et le groupe africain AXIAN. Le pôle propose également des services financiers et emploie 1 600 professionnels de la finance.



Le pôle SANTÉ de CIEL, C-Care, est le leader des hôpitaux privés de l’Ile Maurice et des laboratoires qui, sous la marque C-Lab, couvrent tout le territoire. C-Care emploie plus de 2 000 professionnels de la santé et comprend le réseau de médecins le plus reconnu du pays. C-Care est également très présent en Ouganda et se développe actuellement en Afrique de l'Est.





Le pôle HÔTELLERIE du groupe CIEL est le partenaire stratégique des chaînes Four Seasons et Shangri-La à Maurice ; il y possède par ailleurs de longue date plusieurs hôtels en propre sous la marque SUN Resorts.



Le pôle IMMOBILIER a été créé en juin 2020 et exploite les terrains et propriétés appartenant à CIEL. Il propose également une offre de développement immobilier durable en mettant l'accent sur les opportunités dans le domaine de la biodiversité et des services à l’agriculture.



CIEL conserve ses racines originelles de producteur de sucre à travers son investissement dans le groupe Alteo (AGRO-INDUSTRIE), qui emploie plus de 5 800 personnes et est le plus grand producteur de sucre à Maurice. Sa présence stratégique en Afrique de l'Est lui apporte un avantage concurrentiel certain tout au long de la chaîne de valeur de la canne à sucre avec la production de sucres bruts, de sucres spéciaux granulés, de bagasse, de mélasse et d'énergie.



Les performances économiques exceptionnelles de l'île Maurice méritent d’être soulignées. Son PIB est réparti à la hausse avec une croissance d'environ 4 % en 2021 ; elle devrait être de 6 % en 2022 selon le Fonds Monétaire International (FMI). Depuis plus d'un siècle, le Groupe CIEL est l'une des pierres angulaires de la croissance et du développement du pays.



En 2014, CIEL s’est introduit à la Bourse de Maurice, le Stock Exchange of Mauritius (SEM). Internationalement reconnue, la SEM est membre de la Fédération mondiale des bourses de valeurs et s’est vu décerner en 2017 le prix de la Bourse africaine la plus innovante.



Avec une population de 1,2 million d'habitants, l’Ile Maurice jouit d'une économie en pleine croissance qui a toujours produit d’excellents résultats. Elle a ainsi attiré d'importants investissements directs étrangers et développé tout un secteur de services financiers, informatiques et numériques en pleine expansion, qui viennent compléter ses atouts traditionnels dans le maritime et le tourisme. Ses principaux partenaires à l'exportation sont l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud.



"Nous sommes fiers d'être une entreprise internationale engagée dans le développement de l'économie mauricienne. Nous comptons poursuivre dans cette voie en continuant à investir, à progresser et innover dans tous nos secteurs et sur les marchés émergents que nous avons identifiés comme ayant le plus de potentiel," a ajouté Jean-Pierre Dalais.