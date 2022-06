English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 27.6.2022 klo 8.30 (CEST)

Savosolar on allekirjoittanut sopimuksen Jorgensenin kanssa aurinkolämpökentän toimituksesta Sonoraan, Meksikoon

Aurinkolämpökenttä teollisuuden prosessilämmön tuottamiseen Mexicana De Cobre S.A:n kaivokselle.

Savosolar Oyj ("Savosolar") on allekirjoittanut sopimuksen Jorgensen Thermal Solutions ApS:n ("Jorgensen") kanssa aurinkolämpökentän toimittamisesta Sonoraan, Meksikoon. Aurinkolämpökentän koko on n. 900 m2 ja sopimuksen arvo on noin 200 tuhatta euroa.

Jorgensen toimii pääurakoitsijana ja vastaa projektin asennustöistä, paikallisista hankinnoista ja muista palveluista. Toimitukset alkavat vuonna 2022 ja laitoksen käyttöönotto tapahtuu vuonna 2023.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie: ”Kaivosteollisuus, erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, nähdään toimialana, joka voisi hyötyä paljon laajamittaisen aurinkolämpöteknologian käyttöönotosta prosessilämpötarpeisiinsa. Alueella on kaivoksilla jo käytössä suuria aurinkolämpöjärjestelmiä, joista on myönteisiä kokemuksia. Kaivosten prosessilämpö on myös yksi Savosolarin painopistealueista, ja olemme erittäin ylpeitä voidessamme ilmoittaa ensimmäisestä projektistamme tällä markkinalla. Projekti toteutetaan yhdessä Jorgensen-yhtiön, jolla on jo laajaa kokemusta kaivosteollisuudesta, kanssa. Yksi strategisista tavoitteistamme on olla merkittävässä roolissa meneillään olevassa kaivosteollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, ja tämä projekti on meille tärkeä virstanpylväs ja referenssi tällä tiellä.”

