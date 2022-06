English Finnish

SSH Communications Security Oyj on saanut merkittävän salaintuotteiden ja -palveluiden toimittamista koskevan sopimuksen ensimmäisen tilauksen

Tänään julkistettu tilaus on arvoltaan noin 2,1 miljoonaa euroa ja se tuloutetaan kolmen vuoden aikana. SSH toimittaa tilatut tuotteet kokonaan tilauspohjaisena ("subscription") palveluna. Tilaus koskee salaintuotteita, tuotteisiin liittyviä ylläpito-, tuki- ja huoltopalveluita. Tilaus liittyy joulukuussa 2020 solmimaamme ja tiedottamaamme monivuotiseen hankintasopimukseen, jonka arvo täysimääräisesti toteutuessaan on noin 20 miljoonaa euroa.

Luotettava ja tunnistettu salaustuotteiden toimittaja

SSH:n ratkaisu turvaluokiteltujen tietojen siirtoon on saanut Traficomin myöntämän TL III -tason turvallisuussertifikaatin (vastaava kuin EU/NATO CONFIDENTIAL) toukokuussa 2022 , mikä osoittaa SSH:n tuotteiden korkean turvallisuustason. Sertifioinnin ansiosta ratkaisu soveltuu salatun ja kriittisen datan kuljettamiseen.

"Tämä on SSH:lle merkittävä tilaus, ja se tukee liiketoimintastrategiaamme, joka tähtää tilauspohjaisen liikevaihdon kasvuun. Nyt saatu tilaus on tunnustus ratkaisujemme teknisestä kyvykkyydestä, toimintavarmuudesta ja se vahvistaa entisestään asemaamme luotettavana strategisena kumppanina suurissa asiakkuuksissa sekä kriittisten ympäristöjen turvaajana", sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Teemu Tunkelo

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, SSH

+358 40 5499605 / teemu.tunkelo@ssh.com

Niklas Nordström, talousjohtaja, SSH

+358 50 5410543 / niklas.nordstrom@ssh.com

SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.