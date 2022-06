English Danish

Date 27.06.2022

Share buy-back programme - week 25

The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 360,077 823.80 296,633,092 20 June 2022 4,000 797.66 3,190,640 21 June 2022 4,000 814.01 3,256,040 22 June 2022 3,800 790.00 3,002,000 23 June 2022 5,000 785.01 3,925,050 24 June 2022 3,500 800.53 2,801,855 Total under the share buy-back programme 380,377 822.36 312,808,677

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

380,377 shares under the present share buy-back programme corresponding to 1.3 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 30 784 XCSE 20220620 9:02:06.424000 33 786 XCSE 20220620 9:05:10.295000 20 788 XCSE 20220620 9:11:31.975000 1 788 XCSE 20220620 9:11:31.975000 2 787 XCSE 20220620 9:12:07.375000 20 787 XCSE 20220620 9:12:07.375000 22 787 XCSE 20220620 9:12:07.375000 45 787 XCSE 20220620 9:12:07.411000 20 789 XCSE 20220620 9:13:38.333000 22 789 XCSE 20220620 9:15:16.209000 41 786 XCSE 20220620 9:16:16.982000 8 786 XCSE 20220620 9:16:16.982000 13 786 XCSE 20220620 9:16:16.982000 7 787 XCSE 20220620 9:20:34.485000 44 791 XCSE 20220620 9:30:00.043000 41 791 XCSE 20220620 9:30:02.293000 20 791 XCSE 20220620 9:31:18.872000 12 791 XCSE 20220620 9:33:26.769000 9 791 XCSE 20220620 9:33:26.769000 3 791 XCSE 20220620 9:35:36.548000 13 791 XCSE 20220620 9:35:36.548000 30 793 XCSE 20220620 9:38:10.732000 26 793 XCSE 20220620 9:41:05.533000 22 797 XCSE 20220620 9:47:46.499000 56 798 XCSE 20220620 9:47:46.502000 22 798 XCSE 20220620 9:47:49.801000 15 797 XCSE 20220620 9:48:20.247000 7 797 XCSE 20220620 9:48:20.247000 22 797 XCSE 20220620 9:48:20.247000 21 797 XCSE 20220620 10:01:54.929000 20 797 XCSE 20220620 10:01:54.929000 21 797 XCSE 20220620 10:01:54.929000 51 796 XCSE 20220620 10:03:18.487000 15 796 XCSE 20220620 10:03:18.487000 22 796 XCSE 20220620 10:03:18.487000 1 796 XCSE 20220620 10:15:16.256000 1 796 XCSE 20220620 10:15:58.786000 22 796 XCSE 20220620 10:17:10.634000 21 796 XCSE 20220620 10:17:10.634000 21 794 XCSE 20220620 10:22:11.438000 43 794 XCSE 20220620 10:22:11.438000 42 793 XCSE 20220620 10:30:01.929000 12 794 XCSE 20220620 10:35:28.881000 32 794 XCSE 20220620 10:35:28.881000 17 795 XCSE 20220620 10:49:36.258000 17 794 XCSE 20220620 10:51:40.718000 49 794 XCSE 20220620 10:51:40.718000 37 794 XCSE 20220620 10:51:41.041000 24 795 XCSE 20220620 10:56:06.590000 5 793 XCSE 20220620 10:57:31.823000 12 793 XCSE 20220620 10:57:31.823000 4 793 XCSE 20220620 10:59:11.298000 1 793 XCSE 20220620 10:59:49.398000 3 793 XCSE 20220620 11:01:59.048000 60 793 XCSE 20220620 11:08:18.548000 2 793 XCSE 20220620 11:08:18.548000 41 793 XCSE 20220620 11:13:01.786000 44 792 XCSE 20220620 11:16:39.655000 17 794 XCSE 20220620 11:24:31.313000 38 794 XCSE 20220620 11:24:31.313000 5 794 XCSE 20220620 11:24:31.313000 3 793 XCSE 20220620 11:26:10.572000 16 795 XCSE 20220620 11:39:42.845000 11 795 XCSE 20220620 11:39:42.845000 52 795 XCSE 20220620 11:39:42.845000 11 795 XCSE 20220620 11:39:42.845000 32 795 XCSE 20220620 11:39:42.845000 65 794 XCSE 20220620 11:42:30.649000 2 794 XCSE 20220620 12:03:56.635000 41 794 XCSE 20220620 12:03:56.635000 22 795 XCSE 20220620 12:16:00.558000 60 795 XCSE 20220620 12:16:00.650000 24 796 XCSE 20220620 12:19:00.671000 15 796 XCSE 20220620 12:19:00.671000 12 796 XCSE 20220620 12:23:06.264000 1 797 XCSE 20220620 12:52:09.961000 13 797 XCSE 20220620 12:52:09.961000 67 797 XCSE 20220620 12:52:09.961000 11 797 XCSE 20220620 12:52:09.961000 22 797 XCSE 20220620 12:52:09.961000 21 797 XCSE 20220620 12:52:57.984000 8 796 XCSE 20220620 12:58:22.174000 3 796 XCSE 20220620 12:58:47.953000 22 794 XCSE 20220620 13:05:07.659000 22 794 XCSE 20220620 13:05:07.659000 22 794 XCSE 20220620 13:05:07.659000 29 794 XCSE 20220620 13:07:52.312000 21 793 XCSE 20220620 13:07:53.026000 44 793 XCSE 20220620 13:07:53.026000 26 796 XCSE 20220620 13:45:59.465000 48 796 XCSE 20220620 13:45:59.465000 33 796 XCSE 20220620 13:46:00.037000 28 796 XCSE 20220620 13:46:00.037000 61 795 XCSE 20220620 14:08:32.673000 28 799 XCSE 20220620 14:30:23.286000 134 799 XCSE 20220620 14:30:23.286000 38 799 XCSE 20220620 14:30:23.286000 40 799 XCSE 20220620 14:30:23.327000 40 799 XCSE 20220620 14:30:23.327000 49 799 XCSE 20220620 14:30:23.327000 42 799 XCSE 20220620 14:30:23.364000 21 799 XCSE 20220620 14:30:30.774000 22 800 XCSE 20220620 14:45:57.066000 21 800 XCSE 20220620 14:56:44.227000 7 800 XCSE 20220620 14:57:44.200000 12 800 XCSE 20220620 14:58:44.300000 12 800 XCSE 20220620 14:59:02.388000 1 800 XCSE 20220620 14:59:02.388000 7 800 XCSE 20220620 14:59:02.388000 1 800 XCSE 20220620 14:59:02.388000 12 800 XCSE 20220620 15:00:44.233000 9 800 XCSE 20220620 15:00:44.237000 21 799 XCSE 20220620 15:04:44.200000 21 799 XCSE 20220620 15:08:44.168000 11 799 XCSE 20220620 15:20:55.982000 62 801 XCSE 20220620 15:31:29.277000 46 802 XCSE 20220620 15:35:31.315000 42 801 XCSE 20220620 15:42:19.814000 32 801 XCSE 20220620 15:47:44.200000 60 803 XCSE 20220620 15:59:00.880000 24 803 XCSE 20220620 16:01:44.187000 22 802 XCSE 20220620 16:03:36.110000 5 803 XCSE 20220620 16:12:22.928000 60 803 XCSE 20220620 16:12:24.954000 6 804 XCSE 20220620 16:26:22.619000 14 804 XCSE 20220620 16:26:22.664000 5 804 XCSE 20220620 16:26:22.664000 306 804 XCSE 20220620 16:28:22.998000 21 804 XCSE 20220620 16:28:22.999000 133 805 XCSE 20220620 16:34:27.307000 20 805 XCSE 20220620 16:35:03.537000 21 805 XCSE 20220620 16:35:36.532000 21 805 XCSE 20220620 16:36:11.406000 5 807 XCSE 20220620 16:39:18.215000 5 807 XCSE 20220620 16:39:18.215000 100 806 XCSE 20220620 16:40:17.471000 26 806 XCSE 20220620 16:40:17.471000 6 807 XCSE 20220620 16:40:17.473000 35 807 XCSE 20220620 16:40:17.473000 33 806 XCSE 20220620 16:41:48.352000 9 806 XCSE 20220620 16:41:48.352000 117 806 XCSE 20220620 16:50:19.050494 21 812 XCSE 20220621 9:00:15.135000 21 815 XCSE 20220621 9:05:29.308000 35 815 XCSE 20220621 9:06:29.035000 21 813 XCSE 20220621 9:08:13.121000 5 811 XCSE 20220621 9:08:27.176000 16 811 XCSE 20220621 9:08:27.176000 21 810 XCSE 20220621 9:10:52.265000 21 814 XCSE 20220621 9:16:05.745000 63 814 XCSE 20220621 9:16:05.767000 21 814 XCSE 20220621 9:20:59.162000 28 816 XCSE 20220621 9:24:18.797000 44 816 XCSE 20220621 9:29:10.749000 58 818 XCSE 20220621 9:31:11.527000 7 818 XCSE 20220621 9:31:11.527000 7 818 XCSE 20220621 9:31:11.527000 15 818 XCSE 20220621 9:31:11.527000 7 817 XCSE 20220621 9:31:11.562000 15 817 XCSE 20220621 9:31:11.562000 2 816 XCSE 20220621 9:47:19.395000 21 818 XCSE 20220621 9:50:22.514000 85 818 XCSE 20220621 9:54:38.397000 21 818 XCSE 20220621 9:54:38.397000 24 818 XCSE 20220621 9:54:38.420000 21 816 XCSE 20220621 10:11:03.547000 22 816 XCSE 20220621 10:13:18.725000 22 815 XCSE 20220621 10:15:21.036000 21 815 XCSE 20220621 10:15:21.036000 20 814 XCSE 20220621 10:16:09.136000 1 814 XCSE 20220621 10:16:09.136000 1 815 XCSE 20220621 10:17:45.720000 21 815 XCSE 20220621 10:17:45.720000 1 815 XCSE 20220621 10:17:45.720000 1 815 XCSE 20220621 10:17:45.720000 18 815 XCSE 20220621 10:17:54.937000 10 815 XCSE 20220621 10:22:33.010000 22 816 XCSE 20220621 10:26:21.606000 22 814 XCSE 20220621 10:28:57.518000 21 812 XCSE 20220621 10:35:28.898000 43 815 XCSE 20220621 10:43:53.243000 42 814 XCSE 20220621 10:47:34.327000 20 814 XCSE 20220621 10:47:34.327000 21 814 XCSE 20220621 10:47:34.327000 20 814 XCSE 20220621 11:00:29.704000 22 814 XCSE 20220621 11:00:29.704000 22 813 XCSE 20220621 11:04:39.540000 21 813 XCSE 20220621 11:04:39.540000 21 813 XCSE 20220621 11:10:44.363000 22 813 XCSE 20220621 11:10:44.363000 22 812 XCSE 20220621 11:11:01.741000 1 812 XCSE 20220621 11:14:52.684000 20 812 XCSE 20220621 11:14:52.684000 22 812 XCSE 20220621 11:14:52.684000 22 811 XCSE 20220621 11:25:14.541000 21 811 XCSE 20220621 11:25:14.541000 22 811 XCSE 20220621 11:25:14.541000 22 815 XCSE 20220621 11:43:27.451000 21 815 XCSE 20220621 11:43:27.451000 42 814 XCSE 20220621 11:48:40.791000 44 813 XCSE 20220621 11:50:30.165000 41 813 XCSE 20220621 11:51:43.406000 21 812 XCSE 20220621 11:55:52.365000 22 812 XCSE 20220621 11:55:52.365000 14 812 XCSE 20220621 11:58:55.526000 7 812 XCSE 20220621 11:58:55.526000 24 812 XCSE 20220621 12:13:10.507000 40 812 XCSE 20220621 12:13:10.507000 21 812 XCSE 20220621 12:13:10.507000 43 815 XCSE 20220621 12:23:37.830000 19 815 XCSE 20220621 12:28:45.214000 47 815 XCSE 20220621 12:28:45.214000 21 816 XCSE 20220621 12:37:02.763000 8 816 XCSE 20220621 12:45:02.352000 44 817 XCSE 20220621 12:56:27.348000 63 817 XCSE 20220621 13:16:27.251000 21 816 XCSE 20220621 13:21:43.178000 21 816 XCSE 20220621 13:23:56.544000 22 816 XCSE 20220621 13:32:27.276000 12 816 XCSE 20220621 13:36:27.491000 9 816 XCSE 20220621 13:36:27.491000 22 816 XCSE 20220621 13:43:12.346000 21 814 XCSE 20220621 13:51:03.563000 22 813 XCSE 20220621 13:52:01.692000 10 812 XCSE 20220621 13:54:12.205000 12 812 XCSE 20220621 13:54:12.206000 3 812 XCSE 20220621 13:54:12.228000 12 812 XCSE 20220621 13:58:25.542000 2 812 XCSE 20220621 14:10:36.100000 43 814 XCSE 20220621 14:15:33.181000 1 813 XCSE 20220621 14:20:57.383000 20 813 XCSE 20220621 14:20:57.392000 14 812 XCSE 20220621 14:26:01.736000 21 812 XCSE 20220621 14:30:44.786000 21 812 XCSE 20220621 14:30:44.786000 10 812 XCSE 20220621 14:30:44.786000 6 812 XCSE 20220621 14:30:44.786000 5 812 XCSE 20220621 14:30:44.786000 2 812 XCSE 20220621 14:32:07.741000 65 812 XCSE 20220621 14:37:41.506000 22 812 XCSE 20220621 14:37:41.506000 1 812 XCSE 20220621 14:44:04.299000 8 812 XCSE 20220621 14:44:19.713000 2 812 XCSE 20220621 14:44:19.766000 3 812 XCSE 20220621 14:44:24.034000 3 812 XCSE 20220621 14:44:28.396000 8 812 XCSE 20220621 14:44:28.462000 21 812 XCSE 20220621 14:44:37.062000 22 812 XCSE 20220621 14:50:08.066000 48 812 XCSE 20220621 14:50:08.113000 3 812 XCSE 20220621 14:52:40.047000 24 812 XCSE 20220621 14:53:55.586000 4 812 XCSE 20220621 14:58:00.138000 21 812 XCSE 20220621 15:00:14.086000 12 813 XCSE 20220621 15:00:14.086000 15 812 XCSE 20220621 15:00:14.106000 21 811 XCSE 20220621 15:00:14.122000 21 811 XCSE 20220621 15:00:14.122000 4 812 XCSE 20220621 15:00:19.289000 17 813 XCSE 20220621 15:00:19.289000 14 814 XCSE 20220621 15:02:40.658000 3 814 XCSE 20220621 15:02:40.658000 5 814 XCSE 20220621 15:02:43.764000 2 814 XCSE 20220621 15:02:48.085000 2 814 XCSE 20220621 15:02:52.718000 4 814 XCSE 20220621 15:02:57.330000 16 814 XCSE 20220621 15:02:57.392000 42 814 XCSE 20220621 15:02:58.651000 86 814 XCSE 20220621 15:08:00.142000 21 815 XCSE 20220621 15:09:58.942000 22 814 XCSE 20220621 15:11:25.485000 16 814 XCSE 20220621 15:13:03.206000 5 814 XCSE 20220621 15:13:03.206000 7 812 XCSE 20220621 15:15:07.514000 21 812 XCSE 20220621 15:17:27.191000 7 812 XCSE 20220621 15:17:27.191000 14 812 XCSE 20220621 15:17:27.191000 21 814 XCSE 20220621 15:26:27.148000 41 814 XCSE 20220621 15:27:53.208000 36 814 XCSE 20220621 15:30:36.769000 5 814 XCSE 20220621 15:30:36.769000 6 813 XCSE 20220621 15:37:02.995000 16 813 XCSE 20220621 15:37:02.995000 21 812 XCSE 20220621 15:39:05.741000 21 812 XCSE 20220621 15:39:05.741000 22 813 XCSE 20220621 15:45:01.291000 22 813 XCSE 20220621 15:45:01.291000 6 813 XCSE 20220621 15:45:01.291000 16 813 XCSE 20220621 15:45:01.291000 21 812 XCSE 20220621 15:47:56.791000 21 812 XCSE 20220621 15:47:56.791000 21 812 XCSE 20220621 15:47:56.791000 65 813 XCSE 20220621 15:54:20.838000 44 813 XCSE 20220621 15:54:20.838000 22 813 XCSE 20220621 15:54:20.929000 44 814 XCSE 20220621 15:57:37.900000 12 815 XCSE 20220621 16:01:17.918000 10 815 XCSE 20220621 16:01:17.918000 20 815 XCSE 20220621 16:02:02.658000 21 816 XCSE 20220621 16:08:06.970000 19 815 XCSE 20220621 16:08:29.296000 3 815 XCSE 20220621 16:08:29.296000 21 815 XCSE 20220621 16:08:55.486000 35 814 XCSE 20220621 16:12:27.173000 35 814 XCSE 20220621 16:13:07.982000 7 814 XCSE 20220621 16:13:07.982000 4 815 XCSE 20220621 16:14:07.313000 21 815 XCSE 20220621 16:14:17.339000 20 815 XCSE 20220621 16:15:13.387000 21 814 XCSE 20220621 16:16:03.904000 1 813 XCSE 20220621 16:16:20.039000 21 813 XCSE 20220621 16:16:20.039000 37 815 XCSE 20220621 16:18:43.834000 44 815 XCSE 20220621 16:19:09.299000 20 815 XCSE 20220621 16:22:09.036000 20 815 XCSE 20220621 16:22:59.626000 16 814 XCSE 20220621 16:24:33.150000 22 814 XCSE 20220621 16:25:51.819000 5 814 XCSE 20220621 16:25:51.819000 10 814 XCSE 20220621 16:25:51.819000 6 814 XCSE 20220621 16:25:51.819000 13 814 XCSE 20220621 16:26:27.234000 44 814 XCSE 20220621 16:28:15.451000 21 814 XCSE 20220621 16:28:15.451000 21 813 XCSE 20220621 16:28:19.472000 84 814 XCSE 20220621 16:38:27.854000 74 814 XCSE 20220621 16:38:47.583000 13 814 XCSE 20220621 16:38:47.583000 93 815 XCSE 20220621 16:45:53.642845 22 802 XCSE 20220622 9:02:43.025000 22 802 XCSE 20220622 9:02:43.025000 21 799 XCSE 20220622 9:05:00.324000 21 798 XCSE 20220622 9:06:10.511000 22 797 XCSE 20220622 9:07:07.570000 22 796 XCSE 20220622 9:07:07.611000 22 797 XCSE 20220622 9:10:21.080000 21 799 XCSE 20220622 9:12:12.277000 21 798 XCSE 20220622 9:12:42.425000 21 797 XCSE 20220622 9:13:07.714000 40 796 XCSE 20220622 9:18:50.811000 19 795 XCSE 20220622 9:19:46.853000 3 795 XCSE 20220622 9:19:46.853000 22 793 XCSE 20220622 9:22:11.751000 44 796 XCSE 20220622 9:30:05.049000 5 795 XCSE 20220622 9:30:47.586000 36 795 XCSE 20220622 9:30:47.586000 22 796 XCSE 20220622 9:36:46.201000 21 796 XCSE 20220622 9:36:46.201000 19 795 XCSE 20220622 9:37:38.490000 2 795 XCSE 20220622 9:37:38.490000 22 794 XCSE 20220622 9:38:15.824000 22 791 XCSE 20220622 9:41:30.279000 42 789 XCSE 20220622 9:52:10.773000 44 791 XCSE 20220622 10:03:03.261000 42 791 XCSE 20220622 10:07:00.439000 42 790 XCSE 20220622 10:07:00.940000 22 789 XCSE 20220622 10:07:03.089000 21 788 XCSE 20220622 10:08:26.293000 21 788 XCSE 20220622 10:15:03.397000 21 787 XCSE 20220622 10:15:07.897000 44 787 XCSE 20220622 10:28:51.250000 44 787 XCSE 20220622 10:28:51.272000 21 789 XCSE 20220622 10:40:09.117000 18 787 XCSE 20220622 10:43:11.736000 3 787 XCSE 20220622 10:43:11.736000 18 786 XCSE 20220622 10:43:13.085000 4 786 XCSE 20220622 10:43:13.085000 14 784 XCSE 20220622 10:48:37.497000 21 788 XCSE 20220622 11:04:29.117000 21 787 XCSE 20220622 11:05:47.759000 22 788 XCSE 20220622 11:08:34.973000 25 788 XCSE 20220622 11:09:28.537000 2 788 XCSE 20220622 11:13:23.253000 19 788 XCSE 20220622 11:13:23.253000 17 787 XCSE 20220622 11:16:15.234000 17 787 XCSE 20220622 11:16:15.234000 28 787 XCSE 20220622 11:16:15.235000 23 790 XCSE 20220622 11:27:09.483000 18 790 XCSE 20220622 11:27:09.483000 21 789 XCSE 20220622 11:30:48.112000 61 790 XCSE 20220622 11:48:13.650000 64 789 XCSE 20220622 11:48:16.570000 43 788 XCSE 20220622 11:48:31.239000 35 788 XCSE 20220622 11:56:45.870000 4 788 XCSE 20220622 11:56:45.873000 2 787 XCSE 20220622 12:02:12.857000 33 787 XCSE 20220622 12:02:12.857000 7 787 XCSE 20220622 12:02:12.857000 21 787 XCSE 20220622 12:26:42.754000 23 787 XCSE 20220622 12:30:00.112000 18 787 XCSE 20220622 12:30:11.080000 65 787 XCSE 20220622 12:30:17.044000 2 787 XCSE 20220622 12:30:17.044000 27 787 XCSE 20220622 12:30:17.131000 34 787 XCSE 20220622 12:30:17.133000 20 787 XCSE 20220622 12:40:34.155000 27 786 XCSE 20220622 12:42:44.529000 34 786 XCSE 20220622 12:42:44.529000 30 785 XCSE 20220622 12:47:20.292000 21 785 XCSE 20220622 12:47:20.292000 34 785 XCSE 20220622 12:47:20.292000 42 786 XCSE 20220622 12:59:20.269000 20 786 XCSE 20220622 12:59:20.269000 62 787 XCSE 20220622 13:00:02.526000 22 786 XCSE 20220622 13:00:03.318000 25 786 XCSE 20220622 13:16:44.667000 13 789 XCSE 20220622 13:21:37.518000 49 789 XCSE 20220622 13:21:37.518000 30 789 XCSE 20220622 13:36:50.796000 13 789 XCSE 20220622 13:36:50.796000 4 790 XCSE 20220622 13:40:25.094000 18 790 XCSE 20220622 13:40:25.095000 44 791 XCSE 20220622 13:43:36.014000 41 790 XCSE 20220622 13:46:38.100000 21 790 XCSE 20220622 13:49:17.011000 7 790 XCSE 20220622 13:54:21.040000 14 790 XCSE 20220622 13:54:21.040000 21 790 XCSE 20220622 14:01:04.042000 20 789 XCSE 20220622 14:19:29.050000 20 789 XCSE 20220622 14:19:29.050000 20 789 XCSE 20220622 14:19:29.050000 21 789 XCSE 20220622 14:19:29.050000 20 789 XCSE 20220622 14:19:29.607000 11 789 XCSE 20220622 14:19:29.607000 21 789 XCSE 20220622 14:25:19.731000 21 789 XCSE 20220622 14:25:19.731000 3 789 XCSE 20220622 14:25:19.731000 21 789 XCSE 20220622 14:25:19.731000 19 789 XCSE 20220622 14:25:19.731000 22 789 XCSE 20220622 14:25:19.756000 17 789 XCSE 20220622 14:25:19.756000 4 789 XCSE 20220622 14:25:19.778000 3 789 XCSE 20220622 14:25:19.778000 22 788 XCSE 20220622 14:33:28.619000 22 788 XCSE 20220622 14:33:28.619000 21 788 XCSE 20220622 14:33:28.619000 22 788 XCSE 20220622 14:33:28.619000 22 788 XCSE 20220622 14:33:40.173000 8 788 XCSE 20220622 14:37:22.665000 13 788 XCSE 20220622 14:38:17.318000 8 788 XCSE 20220622 14:38:17.318000 13 788 XCSE 20220622 14:46:31.042000 6 788 XCSE 20220622 14:47:37.719000 15 787 XCSE 20220622 14:49:38.291000 21 787 XCSE 20220622 14:49:38.291000 6 787 XCSE 20220622 14:49:38.291000 2 788 XCSE 20220622 14:49:38.393000 48 789 XCSE 20220622 14:53:30.590000 14 789 XCSE 20220622 14:53:30.590000 22 789 XCSE 20220622 14:54:52.837000 44 792 XCSE 20220622 15:11:47.715000 22 790 XCSE 20220622 15:19:35.500000 21 790 XCSE 20220622 15:31:48.112000 22 789 XCSE 20220622 15:35:25.020000 21 789 XCSE 20220622 15:35:25.020000 13 789 XCSE 20220622 15:35:25.020000 5 789 XCSE 20220622 15:35:25.020000 2 792 XCSE 20220622 15:38:52.086000 59 792 XCSE 20220622 15:38:52.086000 42 792 XCSE 20220622 15:38:52.108000 41 790 XCSE 20220622 15:39:32.330000 21 790 XCSE 20220622 15:39:52.846000 22 791 XCSE 20220622 15:40:45.283000 42 791 XCSE 20220622 15:46:51.829000 22 790 XCSE 20220622 15:51:04.253000 22 790 XCSE 20220622 15:51:04.253000 30 792 XCSE 20220622 15:54:03.775000 12 791 XCSE 20220622 15:57:14.846000 9 791 XCSE 20220622 15:57:14.846000 22 792 XCSE 20220622 15:57:28.464000 50 791 XCSE 20220622 15:58:00.744461 450 791 XCSE 20220622 15:58:00.744461 30 791 XCSE 20220622 15:58:20.557788 50 791 XCSE 20220622 15:58:20.557788 40 790 XCSE 20220623 9:02:08.821000 21 788 XCSE 20220623 9:02:48.625000 21 788 XCSE 20220623 9:02:48.625000 21 787 XCSE 20220623 9:04:31.253000 20 786 XCSE 20220623 9:07:36.534000 20 786 XCSE 20220623 9:07:36.534000 21 785 XCSE 20220623 9:07:37.115000 20 784 XCSE 20220623 9:12:33.117000 19 784 XCSE 20220623 9:12:33.117000 20 783 XCSE 20220623 9:15:04.118000 20 781 XCSE 20220623 9:17:31.914000 19 781 XCSE 20220623 9:17:31.914000 21 780 XCSE 20220623 9:18:46.445000 20 780 XCSE 20220623 9:20:13.061000 20 779 XCSE 20220623 9:20:40.584000 41 778 XCSE 20220623 9:24:56.108000 39 777 XCSE 20220623 9:25:04.486000 22 779 XCSE 20220623 9:30:03.211000 18 779 XCSE 20220623 9:30:03.211000 1 780 XCSE 20220623 9:35:24.707000 1 780 XCSE 20220623 9:35:24.707000 37 780 XCSE 20220623 9:35:24.707000 21 779 XCSE 20220623 9:38:06.439000 13 779 XCSE 20220623 9:38:06.439000 7 779 XCSE 20220623 9:38:06.439000 19 778 XCSE 20220623 9:45:52.738000 25 778 XCSE 20220623 9:48:47.955000 41 777 XCSE 20220623 9:50:33.218000 20 776 XCSE 20220623 9:54:50.500000 39 776 XCSE 20220623 9:54:50.500000 21 774 XCSE 20220623 9:57:06.553000 14 774 XCSE 20220623 9:57:06.553000 20 775 XCSE 20220623 10:05:40.419000 19 775 XCSE 20220623 10:08:05.737000 41 778 XCSE 20220623 10:19:10.484000 60 778 XCSE 20220623 10:19:10.506000 20 777 XCSE 20220623 10:29:56.979000 40 777 XCSE 20220623 10:29:56.979000 38 777 XCSE 20220623 10:33:58.769000 19 776 XCSE 20220623 10:34:01.749000 23 776 XCSE 20220623 10:34:01.749000 21 776 XCSE 20220623 10:34:01.749000 39 776 XCSE 20220623 10:40:00.130000 21 776 XCSE 20220623 10:40:00.130000 19 776 XCSE 20220623 10:46:49.555000 20 776 XCSE 20220623 10:48:59.409000 54 780 XCSE 20220623 10:54:49.410000 40 780 XCSE 20220623 10:59:05.264000 79 783 XCSE 20220623 11:09:20.498000 23 782 XCSE 20220623 11:09:20.522000 20 782 XCSE 20220623 11:09:20.522000 40 786 XCSE 20220623 11:16:23.077000 39 785 XCSE 20220623 11:19:06.781000 19 785 XCSE 20220623 11:19:06.781000 43 784 XCSE 20220623 11:20:09.331000 19 784 XCSE 20220623 11:20:09.331000 40 782 XCSE 20220623 11:21:01.069000 50 782 XCSE 20220623 11:21:01.069541 110 782 XCSE 20220623 11:21:01.069541 40 782 XCSE 20220623 11:21:10.610508 19 782 XCSE 20220623 11:35:18.099000 19 782 XCSE 20220623 11:35:18.099000 20 782 XCSE 20220623 11:35:18.099000 58 780 XCSE 20220623 11:36:37.819000 19 782 XCSE 20220623 11:54:26.162000 64 782 XCSE 20220623 11:54:26.162000 39 781 XCSE 20220623 11:54:28.760000 19 781 XCSE 20220623 11:54:28.760000 20 781 XCSE 20220623 11:54:28.782000 62 784 XCSE 20220623 12:05:39.830000 21 784 XCSE 20220623 12:17:58.846000 62 783 XCSE 20220623 12:39:29.225000 25 784 XCSE 20220623 12:58:20.809000 39 787 XCSE 20220623 13:16:24.590000 50 790 XCSE 20220623 13:17:06.298000 8 790 XCSE 20220623 13:17:06.298000 40 789 XCSE 20220623 13:17:40.505000 24 789 XCSE 20220623 13:23:33.343000 16 789 XCSE 20220623 13:23:33.351000 40 790 XCSE 20220623 13:24:25.446000 20 790 XCSE 20220623 13:24:25.446000 40 789 XCSE 20220623 13:25:50.868000 20 789 XCSE 20220623 13:25:50.868000 20 789 XCSE 20220623 13:25:50.868000 20 790 XCSE 20220623 13:33:22.952000 21 790 XCSE 20220623 13:33:22.952000 63 790 XCSE 20220623 13:33:22.952000 21 789 XCSE 20220623 13:42:12.085000 21 789 XCSE 20220623 13:42:12.085000 21 789 XCSE 20220623 13:42:12.085000 21 789 XCSE 20220623 13:42:12.085000 96 791 XCSE 20220623 13:52:19.298000 20 791 XCSE 20220623 13:56:29.766000 10 791 XCSE 20220623 14:17:41.364000 5 791 XCSE 20220623 14:17:41.364000 4 791 XCSE 20220623 14:20:45.955000 15 791 XCSE 20220623 14:20:45.955000 10 791 XCSE 20220623 14:23:17.376000 10 791 XCSE 20220623 14:23:17.376000 19 791 XCSE 20220623 14:26:06.507000 19 791 XCSE 20220623 14:28:40.018000 8 791 XCSE 20220623 14:31:22.151000 11 791 XCSE 20220623 14:31:22.151000 40 789 XCSE 20220623 14:33:21.333000 18 789 XCSE 20220623 14:33:21.333000 41 788 XCSE 20220623 14:37:10.487000 18 788 XCSE 20220623 14:37:10.487000 20 788 XCSE 20220623 14:37:10.487000 20 788 XCSE 20220623 14:37:10.487000 80 790 XCSE 20220623 14:41:12.129000 20 790 XCSE 20220623 14:41:12.129000 19 788 XCSE 20220623 14:45:01.740000 1 788 XCSE 20220623 14:45:01.740000 21 787 XCSE 20220623 14:54:06.232000 21 787 XCSE 20220623 14:54:06.232000 20 787 XCSE 20220623 14:54:06.232000 20 787 XCSE 20220623 14:54:06.232000 58 788 XCSE 20220623 15:19:57.316000 69 787 XCSE 20220623 15:29:27.040000 10 787 XCSE 20220623 15:29:27.040000 20 787 XCSE 20220623 15:29:27.040000 77 787 XCSE 20220623 15:29:27.082000 20 787 XCSE 20220623 15:29:30.909000 21 787 XCSE 20220623 15:35:18.269000 21 787 XCSE 20220623 15:35:18.269000 21 787 XCSE 20220623 15:35:18.269000 21 787 XCSE 20220623 15:35:18.269000 20 787 XCSE 20220623 15:35:18.328000 20 787 XCSE 20220623 15:37:16.178000 20 788 XCSE 20220623 15:41:07.362000 20 788 XCSE 20220623 15:44:59.224000 20 787 XCSE 20220623 15:45:17.678000 21 787 XCSE 20220623 15:46:13.409000 20 788 XCSE 20220623 15:48:42.911000 21 787 XCSE 20220623 15:50:22.589000 13 792 XCSE 20220623 16:03:45.839000 81 791 XCSE 20220623 16:05:35.386000 20 791 XCSE 20220623 16:08:18.389000 20 789 XCSE 20220623 16:12:17.358000 20 789 XCSE 20220623 16:13:06.203000 20 789 XCSE 20220623 16:25:09.030000 19 789 XCSE 20220623 16:25:09.030000 20 789 XCSE 20220623 16:25:09.030000 20 789 XCSE 20220623 16:26:52.497000 19 789 XCSE 20220623 16:26:52.497000 942 787 XCSE 20220623 16:27:39.835061 50 787 XCSE 20220623 16:27:39.835061 21 791 XCSE 20220624 9:00:47.902000 33 793 XCSE 20220624 9:05:10.087000 16 794 XCSE 20220624 9:07:00.029000 7 794 XCSE 20220624 9:07:00.029000 39 796 XCSE 20220624 9:10:13.739000 27 795 XCSE 20220624 9:11:10.406000 14 795 XCSE 20220624 9:11:10.406000 20 794 XCSE 20220624 9:12:59.634000 20 794 XCSE 20220624 9:12:59.634000 20 792 XCSE 20220624 9:17:24.610000 21 791 XCSE 20220624 9:19:02.794000 62 792 XCSE 20220624 9:28:07.518000 36 792 XCSE 20220624 9:28:07.540000 21 791 XCSE 20220624 9:28:07.552000 21 789 XCSE 20220624 9:32:13.221000 39 791 XCSE 20220624 9:41:02.946000 21 794 XCSE 20220624 9:42:43.227000 20 793 XCSE 20220624 9:43:28.818000 21 792 XCSE 20220624 9:46:05.163000 20 794 XCSE 20220624 9:57:28.363000 39 794 XCSE 20220624 9:57:28.363000 40 793 XCSE 20220624 10:02:10.625000 21 794 XCSE 20220624 10:03:39.832000 62 794 XCSE 20220624 10:20:28.551000 21 794 XCSE 20220624 10:27:12.490000 20 796 XCSE 20220624 10:35:58.613000 20 795 XCSE 20220624 10:41:06.020000 21 794 XCSE 20220624 10:42:42.801000 9 794 XCSE 20220624 10:42:42.801000 17 796 XCSE 20220624 10:55:07.590000 4 796 XCSE 20220624 10:57:26.058000 23 796 XCSE 20220624 10:57:26.146000 19 796 XCSE 20220624 11:03:52.821000 42 796 XCSE 20220624 11:06:09.695000 21 800 XCSE 20220624 11:25:12.733000 25 800 XCSE 20220624 11:25:12.775000 27 800 XCSE 20220624 11:25:12.775000 30 800 XCSE 20220624 11:25:44.763000 41 800 XCSE 20220624 11:27:12.757000 41 799 XCSE 20220624 11:31:23.223000 39 800 XCSE 20220624 11:36:34.625000 19 799 XCSE 20220624 11:36:34.665000 22 799 XCSE 20220624 11:36:34.665000 21 798 XCSE 20220624 11:40:22.248000 22 797 XCSE 20220624 11:54:29.204000 56 797 XCSE 20220624 11:54:29.204000 23 796 XCSE 20220624 11:57:40.985000 4 795 XCSE 20220624 12:00:45.219000 5 795 XCSE 20220624 12:00:45.219000 11 795 XCSE 20220624 12:00:45.225000 12 795 XCSE 20220624 12:00:45.225000 20 797 XCSE 20220624 12:04:05.080000 5 798 XCSE 20220624 12:10:46.185000 54 798 XCSE 20220624 12:10:46.185000 20 798 XCSE 20220624 12:20:17.295000 39 798 XCSE 20220624 12:20:17.295000 20 797 XCSE 20220624 12:22:38.433000 40 801 XCSE 20220624 12:58:19.451000 60 801 XCSE 20220624 13:00:07.642000 20 801 XCSE 20220624 13:03:27.332000 10 804 XCSE 20220624 13:13:23.107000 51 804 XCSE 20220624 13:13:23.107000 20 802 XCSE 20220624 13:18:43.454000 20 802 XCSE 20220624 13:20:03.750000 20 800 XCSE 20220624 13:35:38.264000 21 800 XCSE 20220624 13:35:38.264000 23 801 XCSE 20220624 13:50:25.985000 4 801 XCSE 20220624 13:50:49.536000 36 801 XCSE 20220624 13:50:49.536000 10 802 XCSE 20220624 13:58:28.021000 20 802 XCSE 20220624 14:20:02.757000 20 802 XCSE 20220624 14:20:02.757000 21 802 XCSE 20220624 14:20:02.757000 20 802 XCSE 20220624 14:20:02.757000 21 801 XCSE 20220624 14:24:05.954000 26 802 XCSE 20220624 14:45:53.887000 41 802 XCSE 20220624 14:45:53.887000 16 802 XCSE 20220624 14:45:53.887000 5 800 XCSE 20220624 14:49:28.282000 58 800 XCSE 20220624 14:49:28.282000 5 799 XCSE 20220624 14:50:57.498000 40 803 XCSE 20220624 14:59:47.335000 17 802 XCSE 20220624 15:11:39.476000 19 802 XCSE 20220624 15:12:35.005000 23 802 XCSE 20220624 15:12:35.005000 6 802 XCSE 20220624 15:12:35.005000 14 802 XCSE 20220624 15:12:35.005000 17 802 XCSE 20220624 15:12:35.005000 1 802 XCSE 20220624 15:32:35.165000 37 803 XCSE 20220624 15:33:07.610000 21 803 XCSE 20220624 15:33:07.613000 21 802 XCSE 20220624 15:35:31.575000 21 802 XCSE 20220624 15:40:12.831000 20 802 XCSE 20220624 15:40:12.831000 6 801 XCSE 20220624 15:41:45.045000 16 801 XCSE 20220624 15:41:45.045000 20 801 XCSE 20220624 15:41:45.045000 39 802 XCSE 20220624 15:42:56.118000 3 801 XCSE 20220624 15:43:43.144000 36 801 XCSE 20220624 15:43:43.144000 60 801 XCSE 20220624 15:47:17.375000 18 801 XCSE 20220624 15:47:17.441000 34 801 XCSE 20220624 15:47:17.441000 2 800 XCSE 20220624 15:48:17.467000 22 801 XCSE 20220624 16:00:37.482000 2 806 XCSE 20220624 16:03:26.911000 14 805 XCSE 20220624 16:05:08.558000 58 805 XCSE 20220624 16:05:08.558000 6 805 XCSE 20220624 16:05:08.558000 15 805 XCSE 20220624 16:10:02.598000 41 805 XCSE 20220624 16:11:05.318000 60 805 XCSE 20220624 16:14:03.866000 30 805 XCSE 20220624 16:14:03.931000 11 805 XCSE 20220624 16:14:03.931000 20 805 XCSE 20220624 16:14:03.931000 13 805 XCSE 20220624 16:14:03.987000 38 805 XCSE 20220624 16:14:04.126000 60 805 XCSE 20220624 16:15:03.397000 18 805 XCSE 20220624 16:15:03.474000 39 808 XCSE 20220624 16:25:22.901189 540 808 XCSE 20220624 16:25:22.901206

