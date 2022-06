Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 25

Selskabsmeddelelse nr. 40/2022 | 27. juni 2022

Den 1. januar 2022 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 18.500.000 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 82 af 16. december 2021.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).



Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført i uge 25:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.) 20. juni 2022 3.815 10,62 40.515 21. juni 2022 - - - 22. juni 2022 6.128 10,60 64.957 23. juni 2022 5.948 10,60 63.049 24. juni 2022 5.772 10,60 61.183 I alt uge 25 21.663 10,6035 229.704



Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 150.796 egne aktier svarende til 0,0811 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. januar 2022, er der samlet købt 689.503 aktier for et samlet beløb på 7.511.542 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i DK0060299063.



I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.



Med venlig hilsen



Jan Pedersen

Adm. direktør

Vedhæftet fil