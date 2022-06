BOURSE DIRECT : Toujours plus de fonctionnalités pour la nouvelle application de Bourse Direct

Après le lancement de sa nouvelle application mobile en avril dernier, Bourse Direct tient sa promesse d’évolutions régulières des fonctionnalités et ce grâce aux remontées de ses clients sur leurs attentes et leurs besoins.

Ainsi, après un changement radical dans le design et l’interface, la nouvelle application « Bourse Direct Trading App » propose, 2 mois après son lancement, de nombreuses nouveautés disponibles lors de mises à jours régulières.

On y retrouve d’abord ses listes personnelles, une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs. Cette option leur permet en effet d’élaborer leurs stratégies d’investissement plus simplement, en surveillant leurs valeurs préférées au sein d’une ou plusieurs listes modifiables directement depuis l’application ou le site. De plus, l’utilisateur peut afficher sa liste favorite directement sur son tableau de bord et la suivre dès l’ouverture de l’application.

Sont désormais également disponibles plusieurs options de tri pour afficher par performance, variation ou valorisation ses valeurs en portefeuille. L’utilisateur a également accès à son historique d’activité, afin de pouvoir suivre efficacement ses placements.

Dernière nouveauté, le carnet d’ordres a été entièrement revu pour visualiser sur un seul écran toutes les informations indispensables pour prendre ses décisions d’investissement, ainsi que les positions déjà en cours sur la valeur.

Grâce à cette stratégie d’amélioration continue de son application mobile, les clients de Bourse Direct peuvent désormais donner un avis ou poster un commentaire directement depuis leur application.

A partir de début juillet, la nouvelle application « Bourse Direct Trading App » remplacera de façon définitive l’ancienne application de Bourse Direct.

Pour télécharger l’application mobile de Bourse Direct « Bourse Direct Trading App » :

Apple Store pour les iPhones et Google Play pour smartphones Android.

Pour plus d’informations sur l’offre mobile de Bourse Direct, rendez-vous sur https://www.boursedirect.fr/fr/bourse/outils-et-services/applications-mobiles





A propos de Bourse Direct :

Acteur majeur de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne,

de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

