betFIRST présente BF Games à son public

BRUSSELS, Belgium, 27 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- betFIRST, l'un des principaux casinos en ligne B+, est fier de compter BF Games parmi ses fournisseurs de jeux, proposant ainsi à ses joueurs parmi les meilleurs disponibles sur le marché.



betFIRST Casino s'est fait un nom en tachant sans cesse de développer sa gamme de produits, en sélectionnant les meilleurs jeux de casino en ligne auprès des principaux fournisseurs du secteur, afin que chaque joueur puisse y trouver son bonheur. En intégrant les machines à sous de BF Games dans son catalogue, betFIRST continue à élargir sa bibliothèque et à attirer un public de plus en plus important.

BF Games est une société spécialisée dans les jeux en ligne, connue pour sa capacité à repenser des jeux traditionnels en y ajoutant sa propre touche. Parmi les jeux phares de BF Games, on peut citer Magic Queens, Star Fortune et Ancient Secrets, désormais tous disponibles sur betFIRST Casino.

Daphne Bal, responsable du marketing chez betFIRST, affirme : "BF Games est un fournisseur que nous avions repéré depuis un certain temps déjà, nous sommes donc ravis de les compter parmi nous et de pouvoir proposer les à nos joueurs. betFIRST a pour vocation d’offrir une expérience de casino en ligne à la fois diversifiée et dynamique : l'arrivée de ce fournisseur contribue à cette mission".

Pour plus d'informations, veuillez contacter pr@betfirst.be.