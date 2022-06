betFIRST introduceert BF Games aan zijn spelers

English Dutch French

BRUSSELS, Belgium, June 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- betFIRST – een toonaangevend online B+ casino – heeft BF Games toegevoegd aan zijn sterke netwerk van spelaanbieders, en introduceert vol trots het beste van hun portfolio aan zijn betFIRST-spelers.



betFIRST Casino heeft naam gemaakt in de casinowereld door het voortdurend ontwikkelen van zijn productaanbod, waarbij het de beste online casinospellen van toonaangevende providers selecteert, zodat er voor elke speler zeker iets te vinden is. Door BF Games-gokkasten toe te voegen, blijft betFIRST hun gevarieerde bibliotheek uitbreiden en een breder publiek aanspreken.

BF Games is een online gaming-specialist die bekend staat om het opnieuw uitvinden van legacy-spellen, vooral met hun eigen gelikte game-design. Hoogtepunten uit de boeiende BF Games-catalogus zijn onder meer Magic Queens, Star Fortune en Ancient Secrets, die nu allemaal speelbaar zijn op betFIRST Casino.

Daphne Bal, Hoofd Marketingservices bij betFIRST, zei: “BF Games is een aanbieder waar we al een tijdje naar uitkijken, dus we zijn erg verheugd om ze nu aan boord te hebben en hun games aan onze spelers aan te bieden. betFIRST is toegewijd aan het leveren van een veelzijdige en dynamische online casino-ervaring; de toevoeging van deze provider helpt ons dus zeker bij deze missie”.

Stuur voor meer informatie een e-mail aan pr@betfirst.be.