三叶草生物新冠候选疫苗作为同源加强针显示出 对奥密克戎的强烈交叉中和作用

English Chinese (Simplified)

基线血清阴性受试者接种第三剂SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)加强针，对奥密克戎变异株BA.2的中和抗体水平提升了19倍

新的积极数据为支持SCB-2019(CpG 1018/铝佐剂)作为潜在通用新冠加强针的使用增添了更多的证据

中国上海, June 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于开发新型疫苗和生物疗法的临床试验阶段的全球生物制药公司——三叶草生物制药有限公司（以下简称“三叶草生物”；香港联交所股票代码：02197）今天宣布接种第三剂SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂）同源加强针的个体对奥密克戎变异株的新的积极临床数据。基线血清阴性受试者接种SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)同源加强针，对奥密克戎变异株BA.2的中和抗体水平比接种加强针之前显著提升了19倍。

三叶草生物首席执行官兼执行董事梁果先生表示：“这一组针对奥密克戎的同源加强针数据非常鼓舞人心，这代表了三叶草生物在开发SCB-2019用于基础免疫以及作为通用新冠加强针的历程中的一个关键里程碑，即无论接种何种技术路线的疫苗或是否有既往感染史，SCB-2019均有望作为加强针为急需的人提供保护。随着奥密克戎肆虐带来的新冠病例数激增，中国乃至全球均迫切需要安全有效的新冠疫苗加强针，我们相信这些数据证明了SCB-2019是一款优质的新冠候选疫苗。”

这项研究的初步分析结果显示，既往接种两剂SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)的个体接种一剂SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)同源加强针可诱导强劲且快速的中和抗体免疫应答。该队列由基线血清阴性的人群组成（无证据显示自然感染的个体：基线N蛋白抗体测试阴性以及在接种第二剂后至接种加强针之间观察到中和抗体水平下降），与接种加强针之前比较，表现出对奥密克戎变异株BA.2的中和抗体提升了19倍，对奥密克戎变异株BA.1的中和抗体提升了12倍。

三叶草生物全球研发总裁倪启睿（Nicholas Jackson）博士表示：“这些乐观的数据以及在既往接种病毒载体或灭活新冠疫苗个体中所显示的积极的异源加强针数据，进一步增强了我们的信心 —— 我们首要的、具有良好的安全性和耐受性的新冠疫苗可以在增强对奥密克戎和其他值得关注的变异株的广谱保护效力方面发挥关键作用。作为我们SCB-2019通用加强针开发的一部分，我们期待于2022年第三季度分享更多的临床数据，包括将SCB-2019作为异源第三针加强针与接种克尔来福™和Comirnaty®疫苗的同源第三针加强针进行头对头比较的顶线数据。”

这项双盲、随机、对照的研究评估了基础免疫接种2剂SCB-2019(CpG 1018/铝佐剂)约6个月后接种同源加强针的免疫原性和安全性。该研究在巴西、菲律宾和哥伦比亚共招募了3,755名受试者。三叶草生物将进一步评估受试者以获得免疫原性、持久性和安全性数据，并将于数据获得后在同行评审的期刊中发表数据。

三叶草生物将继续专注于2022年下半年完成向中国国家药品监督管理局（NMPA）、欧洲药品管理局（EMA）和世界卫生组织（WHO）递交SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)的注册申请，同时为全球商业化做准备。

关于SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)

应用Trimer-Tag™（蛋白质三聚体化）技术平台，三叶草生物开发了SCB-2019抗原，它是一种基于SARS-CoV-2（新冠病毒）野生型毒株S蛋白的稳定的三聚体结构融合蛋白（S-三聚体™）。三叶草生物的新冠候选疫苗是SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)由SCB-2019抗原联合两种佐剂，即Dynavax（纳斯达克：DVAX）的CpG 1018佐剂及氢氧化铝（铝佐剂）组成。

关于三叶草生物

三叶草生物是一家处于临床试验阶段的全球生物制药公司，致力于开发新型疫苗和生物疗法。Trimer-Tag™技术平台是一个用于创造新型疫苗和生物疗法的产品开发平台。应用Trimer-Tag™ 技术平台，我们已成为新冠疫苗开发企业。我们研制了“SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）”，以应对由SARS-CoV-2（新冠病毒）引起的新冠大流行。

了解更多信息，请访问公司官网https://www.cloverbiopharma.com/cn 和关注公司领英LinkedIn。

三叶草生物前瞻性声明

本新闻稿包含了与我们和我们的子公司有关的若干前瞻性陈述和信息，乃基于我们管理层的信念，所作假设以及基于目前其可获得的信息而做出。当使用“旨在”、“预计”、“相信”、“可能会”、“估计”、“预期”、“展望未来”、“拟”、“可能”、“也许”、“应当”、“计划”、“潜在”、“预估”、“预测”、“寻求”、“应该”、“将”、“会”等词语以及这些词语的否定形式和其他类似表达，若涉及我们或我们的管理层，旨在识别前瞻性陈述。

前瞻性声明是基于我们目前对我们业务、经济和其他未来状况的预期和假设。我们概不保证该等预期和假设将被证实。由于前瞻性陈述涉及未来情形，其受制于难以预测的固有不确定性、风险和情况变更。我们的业绩可能与前瞻性陈述所设想的结果有重大不同。它们既不是对过往事实的陈述，也不是对未来表现的担保或保证。因此，我们提醒您不要过度依赖任何该等前瞻性陈述。我们在本文中所作的任何前瞻性陈述仅为截至其提出之日的意见。可能导致我们实际业绩有所出入的因素或事件可能不时出现，而我们不可能预测所有这些因素或事件。根据适用法律、规则和法规的要求，我们不承担任何由于新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。本警示声明适用于本文件所载的所有前瞻性陈述。

三叶草生物媒体联络人：

闵熙

公共事务部高级副总裁

media@cloverbiopharma.com

Naomi Eichenbaum

投资者关系副总裁

investors@cloverbiopharma.com