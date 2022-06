ALK påbegynder klinisk studie med tabletvaccine til behandling af peanutallergi

English Danish

ALK igangsætter et klinisk fase I -studie med sin nye , sublinguale tabletvaccine (SLIT -tablet ) til behandling af peanut allergi.

Studiet markerer den formelle start på den kliniske udvikling af peanuttabletten, der anvender samme teknologi som ALK’s SLIT-tabletter mod respiratoriske allergier.

ALK meddelte i dag, at selskabet påbegynder et klinisk fase I-studie med SLIT-tabletten til behandling af peanutallergi. Under navnet Alliance skal studiet, der finder sted i Nordamerika, vurdere tolerabiliteten og sikkerheden af opdosering med en SLIT-tablet mod peanutallergi, der tages en gang dagligt.

ALK meddelte i begyndelsen af 2021, at selskabet ville etablere sig i behandlingen af fødevareallergier. Alliance fase I-studiet igangsættes på baggrund af et feasibility-studie, der blev succesfuldt færdiggjort i slutningen af 2021. Feasibility-studiet bekræftede, at den teknologi, der anvendes i ALK’s SLIT- tabletter mod respiratoriske allergier, også er velegnet til brug i peanuttabletten.

I alt vil cirka 100 voksne, unge og børn, diagnosticeret med peanutallergi, deltage i studiet, som forventes at involvere op til 15 centre. Rekruttering af deltagere begynder snart, og studiet forventes afsluttet i 2023.

Henrik Jacobi, forskningsdirektør i ALK, siger: ”Peanutallergi er et område med et betydeligt udækket medicinsk behov, og som allergiselskab er ALK forpligtet til at bidrage med nye løsninger, der kan hjælpe mennesker med denne potentielt livstruende lidelse. Vi vil bruge vores omfattende ekspertise og erfaring – opnået via den kliniske udvikling af vores SLIT-tabletter til respiratoriske allergier – til at udvikle en potentiel værdifuld ny behandlingsmulighed for læger og patienter med peanutallergi.”

Alliance-studiet er et klinisk fase I, ikke-blindet, opdoserings-, multicenter studie med deltagere, der er udvalgt via dobbeltblindede, placebokontrollerede fødevareprovokationstest for at bekræfte, at de lider af peanutallergi. Studiet er opdelt i to faser. Den første er designet til at fastsætte startdosis for opdoseringsregimet. Den anden fase skal vurdere tolerabiliteten af opdoseringsregimet. Derudover er målet at vurdere sikkerheden af peanuttabletten, og i anden fase at indsamle tidlige data om dens biologiske virkning. Forsøget vil bestå af op til 10 kohorter, ligeligt fordelt mellem de to faser af studiet.

I USA er op til 1,5 millioner børn og unge i alderen 4-17 år ramt af peanutallergi, mens det i Europa er omkring 1 million børn og unge, der er ramt af denne potentielt livstruende lidelse. Sygdommen opstår ofte i den tidlige barndom og kan vare hele livet. For nogle af disse patienter kan allergivaccination blive en relevant behandlingsmulighed, der har potentiale til at forbedre livskvaliteten, både for patienterne og deres familier.

Sideløbende med arbejdet med at udvikle en peanuttablet, arbejder ALK også på at videreudvikle udvalget af SLIT-tabletter mod respiratoriske allergier ved på flere markeder at udvide tabletternes indikation til at omfatte børn og unge. ALK gennemfører i øjeblikket fase III-studier i børn med SLIT-tabletterne mod husstøvmide- og træpollenallergi.

