Petite Aventure : le classique vélo-vacances est de retour pour sa 25e édition!

MONTRÉAL, 27 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 1er au 3 juillet, la 25e édition de la Petite Aventure – présentée par les Producteurs de lait du Québec et organisée par Vélo Québec – propose 3 jours de plaisir à vélo au cœur l’un des plus beaux coins du Québec; via les Cantons-de-l’Est et la Montérégie. Les cyclistes de tous âges sillonneront les routes entre Cowansville, Farnham et ce havre de paix qu’est le parc national de la Yamaska et ce, jusqu’à Granby, où ils dormiront deux nuits. Ils emprunteront principalement l’Estriade et la Montérégiade, deux magnifiques tronçons du réseau national de la Route verte. À la Petite Aventure, les participants bénéficient d’un service « clés en main »; encadrement, repas, bagages, animation, etc.

La Petite Aventure c’est…

La Petite Aventure est un véritable village sur roues. Le Village est à la fois le terrain de camping, le point de départ et de chute de chaque journée. Au Village, les cyclistes ont accès à de multiples activités et services : premiers soins, réparation de vélo, installations sanitaires, etc. Les cyclistes sont libres d’organiser leurs journées selon un horaire flexible, ils roulent à leur gré et peuvent choisir de faire tous les parcours optionnels et de s'arrêter ici et là pour visiter.



Le parcours

Jour 1 – Cowansville, Brigham, Saint-Ignace-de-Standbridge, Sainte-Sabine, Farnham, Saint-Césaire, Ange-Gardien, Saint-Alphonse-de-Granby, Granby (entre 48 et 87 km).

Jour 2 – Granby, Roxton-Pond, Saint-Joachim-de-Shefford, Shefford, Bromont (entre 21 et 73 km).

Jour 3 – Granby, Bromont, Saint-Paul-d'Abbotsford, Ange-Gardien, Saint-Alphonse-de-Granby, Brigham, Cowansville (entre 22 et 81 km).

Pour un avant-goût, voyez la vidéo de l’édition 2019



À propos de la Formule voyages-événements : Petite Aventure et Grand Tour

Des incontournables, ces voyages-événements! Chaque année, leur parcours change, mais le plaisir demeure le même. Collectif et contagieux! Des milliers de personnes combinent vélo, rencontres, découvertes, fête et camping. Avec un niveau d'effort un peu plus élevé que la Petite Aventure, le Grand Tour, véritable institution du cyclotourisme au Québec –, regroupe un impressionnant peloton de 1600 cyclistes parcourant à leur rythme quelque 600 km en 7 jours. Du 6 au 12 août prochain, les cyclistes pédaleront du Fleuve aux Appalaches.



À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.



