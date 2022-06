L’emblématique Kia Soul modernisée pour 2023

English French

TORONTO, 27 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le véhicule le plus iconique de la marque Kia, la Soul, se modernise pour l’année modèle 2023, tant au niveau de la sécurité que de la technologie et du design. La Kia Soul 2023 sera offerte dans les concessions canadiennes cet été.

« Il y a plus de 126 000 propriétaires de Soul au Canada et la popularité de ce véhicule iconique est depuis toujours remarquable, » affirme M. Elias El-Achhab, chef de l’exploitation de Kia Canada. « Nous sommes ravis de présenter une Kia Soul redynamisée dans le segment des VUS sous-compacts. Elle incarne toute l’innovation dont nous sommes capables, tant sur le plan du design unique que de l’aspect pratique. »

Les améliorations apportées au design extérieur raffinent encore davantage le caractère singulier de la Soul. Arborant un aspect plus pointu, la calandre avant est dynamique et encastrée entre deux phares avant raffinés. Disponibles en option dès la version EX, les phares avant à réflecteurs multiples à DEL et les feux de jour à DEL confèrent à la Soul une présence inimitable et un aspect branché à la fine pointe de la technologie. À l’arrière, le véhicule conserve sa posture assurée, renforcée par une lunette dynamisée encerclée des feux arrières ainsi qu’un pare-chocs simplifié. Le modèle 2023 est doté de nouvelles jantes de 17 pouces, offertes sur les versions EX+ et plus, assorties au style plus carré de cette Soul redessinée. La version GT-Line se distingue par une garniture de calandre en maille plus sportive, des pare-chocs aux couleusr de la carrosserie à l’avant et à l’arrière, un pot d’échappement central, des garnitures chromées se prolongeant sur l’arrière du véhicule, et de nouvelles jantes en alliage de 18 pouces réservées à cette version. Pour ceux qui souhaitent vraiment se démarquer, la nouvelle couleur extérieure Bleu Surf constituera un choix incontournable.

À l’intérieur, la Soul 2023 adopte un nouveau volant et le même tableau de bord de 4,2 pouces que le Sportage 2023. La planche de bord centrale est encore plus élégante avec l’option de l’écran multimédia et de navigation intégré de 10,25 pouces, équipé du système télématique Kia Connect. La nouvelle Soul offre toujours l’habitacle spacieux et l’impressionnant espace de chargement qui l’ont rendue célèbre.

La Soul 2023 conserve son moteur à IMP et 4 cylindres de 2,0 L, générant une puissance de 147 chevaux, un couple de 132 lb-pi et une consommation combinée de 7,9 L par 100 kilomètres. La tenue de route de la Soul a été améliorée, tandis que le bruit et les vibrations ont été réduits davantage, grâce à l’optimisation des matériaux d’insonorisation.

La Soul 2023 a également été dotée de technologies de pointe et des nouveaux systèmes d’assistance à la conduite perfectionnés de Kia (ADAS)i, afin d’offrir un niveau de sécurité supérieur à tous les occupants :

Alerte de présence d’occupant à l’arrière de série : Cette alerte est conçue pour émettre un avertissement sonore et afficher un message au tableau de bord, invitant le conducteur à « vérifier les sièges arrière », afin de réduire les risques d’oublier des passagers assis à l’arrière du véhicule. Le message d’avertissement apparaît si le conducteur éteint le moteur et ouvre sa portière.

Assistance de suivi de voie optionnelle : Une amélioration de l’assistance de maintien de voie optionnelle, l’assistance de suivi de voie détecte le marquage au sol pour garder la Soul au milieu de sa voie.

Régulateur de vitesse intelligent avec contrôle de la vitesse par navigateur optionnel : Fonctionnant sur les autoroutes, ce dispositif aide à adopter une vitesse sécuritaire dans les virages en réduisant automatiquement la vitesse avant d’amorcer un virage.

Assistance d’évitement de collision dans les angles morts optionnelle : Dans certaines situations, ce système détecte les véhicules se trouvant sur la voie d’à côté. Si un véhicule est détecté dans un angle mort, le véhicule freine la roue extérieure dans certaines situations, afin d’aider le conducteur à rejoindre sa voie.

Conduite assistée sur autoroute optionnelleii : Dans certains cas, ce dispositif utilise les informations de limite de vitesse du navigateur pour ajuster automatiquement la vitesse, afin de respecter les limites et de conserver une distance sécuritaire avec le véhicule devant.



PDSF de la Kia Soul à partir de 22 595 $ :

PDSF de la version LX : 25 159$

PDSF de la version EX : 27 059$

PDSF de la version EX+ : 27 859$

PDSF de la version EX Premium : 29 759$

PDSF de la version GT-Line Limitée : 32 059$

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez visiter https://www.kia.ca/soul23.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie 175 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits et des services innovants, pratiques, bien pensés et primés par le biais d’un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan de Kia « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à créer un espace d’inspiration pour ses clients, afin qu’ils aient plus de temps pour donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

i Ces caractéristiques ne remplacent en aucun cas une conduite sécuritaire et pourraient ne pas détecter tous les objets aux alentours du véhicule. Le conducteur a la responsabilité de conduire prudemment et de façon sécuritaire.

ii La conduite assistée sur autoroute ne remplace en aucun cas une conduite sécuritaire, pourrait ne pas détecter tous les objets aux alentours du véhicule et fonctionne uniquement sur certaines autoroutes. Le conducteur a la responsabilité de conduire prudemment et de façon sécuritaire.

