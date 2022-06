Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2022

27. juni 2022

NewCap Holding A/S får ikke medhold i voldgiftssag om option til førtidig opgørelse af earn out

NewCap Holding A/S´s skal hermed oplyse, at der er modtaget afgørelse i den af NewCap Holding A/S anlagte sag mod modpart i Earn Out aftale om kapitalforvaltningsaktiviteter om udnyttelse af option på en førtidig opgørelse og betaling af fremtidige earn out betalinger.

Afgørelsen giver ikke NewCap Holding A/S medhold i, at forudsætninger for udnyttelse er opfyldt.

Bestyrelsen i NewCap Holding A/S er selvfølgelig skuffede over udfaldet, idet det var bestyrelsens og selskabets advokats opfattelse, at betingelser for udnyttelse var opfyldt.

NewCap Holding A/S forventer, at earn out aftalen i stedet fortsætter uændret, og forventer senere i juni 2022 at modtage opgørelse af rate dækkende 2021/22, opgjort pr. 31. maj 2022 fra modpart i Earn out aftalen.

NewCap Holding A/S har tidligere, senest i periodemeddelelsen for 1. kvartal 2022, jf. selskabsmeddelelse nr. 4 / 2022 af 24. maj 2022, samt selskabets årsregnskab for 2021, redegjort for forventninger til det videre forløb m.v., såfremt selskabet ikke måtte få medhold i voldgiftssag, hvortil der henvises.

