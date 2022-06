Bureau Veritas: information relative aux éléments de rémunération du dirigeant mandataire social

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 27 juin 2022

Information relative aux éléments de rémunération

du dirigeant mandataire social

publiée en application des recommandations issues du

Code de Gouvernement d’Entreprise AFEP-MEDEF

Dans le cadre de sa politique de rémunération, Bureau Veritas attribue des options de souscription ou d’achat d’actions (« Options »), ainsi que des actions de performance (« Actions ») à un certain nombre de collaborateurs du Groupe à travers le monde. Le 14 juin 2022, le Conseil d’Administration a ainsi décidé d’attribuer des Options et des Actions à 496 collaborateurs du Groupe, correspondant à un total de 2 167 310 actions (1 041 900 Options et 1 125 410 Actions) soit environ 0,48% du capital social.

Dans le cadre de ce plan, 240 000 Options et 120 000 Actions ont été attribuées au Directeur Général.

Le prix d’exercice des Options a été fixé à 26,52 euros correspondant à la moyenne sans rabais des premiers cours cotés aux 20 dernières séances de bourse précédant la date d’attribution.

Cette attribution est soumise à la réalisation de trois conditions de performance. En fonction du niveau de réalisation du Résultat Opérationnel Ajusté groupe (ROA) 1 de l’exercice 2022, de la Marge opérationnelle ajustée (ratio ROA/ Chiffre d’affaires Groupe) des exercices 2022, 2023 et 2024 et de l’atteinte de conditions de performance liée à des critères de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise sur 3 ans.

La période d’acquisition pour les Options et les Actions est de 3 ans à compter de la date d’attribution. A l’issue de cette période d’acquisition, le Directeur Général pourra exercer ou acquérir entre 0% et 100% des Options et des Actions attribuées.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 80 000 collaborateurs dans près de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20 et SBF 120.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.

















CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Brunelle Caroline Ponsi Khider +33 (0)1 55 24 76 09 +33 (0)7 52 60 89 78 laurent.brunelle@bureauveritas.com



caroline.ponsi-khider@bureauveritas.com Colin Verbrugghe Primatice +33 (0)1 55 24 77 80 thomasdeclimens@primatice.com colin.verbrugghe@bureauveritas.com armandrigaudy@primatice.com



Etienne Linquier etienne.linquier@bureauveritas.com





1 Le ROA peut être corrigé d’éléments exceptionnels (restructurations, changement de méthode comptable…). Il pourra aussi être éventuellement retraité des variations de taux de change et des modifications de périmètre du Groupe.

Pièce jointe