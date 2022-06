Aramis Group - Acquisition d'Onlinecars, leader en Autriche de la vente de véhicules reconditionnés

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 27 juin 2022

Aramis Group annonce l’acquisition d'Onlinecars,

leader en Autriche de la vente de véhicules reconditionnés

L eader des distributeurs indépendants en Autriche avec plus de 10 000 véhicules d’occasion vendus en 2021, p lus de 200 M€ de chiffres d’affaires et une marge d’EBITDA supérieur e à 3%

Aramis Group [Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94], leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers regroupant les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, annonce ce jour l’acquisition d’Onlinecars, leader en Autriche de la vente de véhicules d’occasion reconditionnés.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs1 d’Aramis Group, déclarent : « Conformément à la stratégie présentée lors de son entrée en bourse, Aramis Group poursuit son expansion internationale en s’engageant à acquérir Onlinecars, leader de la vente de véhicules reconditionnés en Autriche. Les synergies entre les sociétés sont nombreuses, cette opération contribuant notamment à élargir encore l’offre de véhicules d’Aramis Group. Nous souhaitons la bienvenue aux équipes d’Onlinecars, à son fondateur Peter Marolin et au co-dirigeant Thomas Lang, que nous connaissons de longue date, et avec qui nous partageons la même passion pour l’automobile et la même obsession du client. Avec cette opération, Aramis Group consolide son leadership européen et se rapproche encore un peu plus de son ambition de devenir la plateforme préférée des européens pour acheter une voiture d’occasion en ligne. »

Peter Marolin, fondateur d’Onlinecars, déclare pour sa part : « Rejoindre un grand groupe coté, lui-même détenu par l’un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, constitue l’ouverture d’un nouveau chapitre passionnant pour Onlinecars. Ce rapprochement trouve son origine dans une compatibilité entrepreneuriale réelle, caractérisée par une vision commune du potentiel de nos marchés, d’une envie de croître en satisfaisant au mieux nos clients, et surtout de partager et d’apprendre au quotidien des meilleures pratiques de chacun. C’est avec une vision claire de l’avenir que nous allons travailler ensemble, avec Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, pour assurer une intégration rapide, riche et pour le long terme d’Onlinecars au sein d’Aramis Group, afin d’en maximiser le potentiel et contribuer à l’ambition européenne qui est la nôtre ».

Une forte complémentarité opérationnelle pour des ambitions partagées

Après l’Espagne, la Belgique et le Royaume-Uni, Aramis Group poursuit son expansion européenne en conquérant le marché autrichien. Ancré en Europe centrale, il permettra à Aramis Group d’accélérer son expansion sur cette zone stratégique.

Fondé en 2005 par Peter Marolin, Onlinecars occupe en Autriche une place de leader de la vente en ligne de voitures d’occasion auprès des particuliers. Fort d’un business model solide, la société a généré plus de

200 M€ de chiffres d’affaires en 2021 et une marge d’EBITDA positive supérieure à 3%. La société est structurée autour d’une plateforme web, d’un centre de reconditionnement et de trois centres client. Son site dénombre en moyenne 150 000 visiteurs par mois et la société emploie plus de 80 collaborateurs.

L’acquisition d’Onlinecars génèrera de multiples synergies opérationnelles avec Aramis Group et donnera lieu à d’importants partages d’expérience, comme cela a été le cas lors des précédentes acquisitions du Groupe.

Aramis Group apportera à Onlinecars son expertise en matière de gestion des flux industriels et d’optimisation des process de reconditionnement, ainsi que son savoir-faire et les outils issus de sa plateforme technologique et data. Onlinecars viendra pour sa part consolider l’important réseau de fournisseurs et de marques d’Aramis Group, qui constitue l’un de ses nombreux avantages concurrentiels.

Enfin, les deux sociétés présentent une forte comptabilité culturelle, avec un prisme client et une ambition partagée en matière de croissance. Pour rappel, Aramis Group dispose d’une solide expérience en matière d’acquisitions avec les intégrations réussies de Clicars (Espagne) en 2017, Cardoen (Belgique) en 2018 et MotorDepot/CarSupermarket (Royaume-Uni) en 2021.

Modalités d’acquisition

Aramis Group s’est engagé à acquérir, sous conditions suspensives mineures notamment d’anti-concurrence, l’intégralité du capital d’Onlinecars. Le fondateur et les dirigeants resteront à la tête de la société afin de mener à bien le plan d’intégration établi en accord avec eux. Des mécanismes de complément de prix ont été mis en place, avec pour échéance la fin de l’année calendaire 2024.

Onlinecars a été valorisée sur des multiples en cohérence avec le profil de la cible et l’environnement actuel. L’opération est intégralement financée par une augmentation des lignes de crédit dont Aramis Group dispose auprès de Stellantis, ce dernier continuant à être un soutien puissant au développement d’Aramis Group, accompagnant sa démarche d’expansion stratégique à l’international et contribuant à financer ses opérations.

Compte tenu du calendrier prévisionnel de l’acquisition, Onlinecars devrait intégrer le périmètre de consolidation d’Aramis Group au début de son exercice fiscal 2022-20232. Etant donné la guidance d’activité pour l’exercice en cours (i.e. un chiffre d’affaires organique supérieur à 1,7 Md€), pro forma du chiffre d’affaires d’Onlinecars le futur périmètre d’Aramis Group convergera vers le seuil des 2 Md€ d’activité annuelle, générés dans 5 pays européens.

Rothschild a agi comme conseiller financier d’Aramis Group dans cette opération. Le cabinet Hoche Avocats a quant à lui agi comme conseiller juridique.

***

À propos d’Aramis Group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Au premier semestre de l’exercice fiscal 2022, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de

873 millions d’euros, vendu plus de 41 000 véhicules à particuliers et enregistré plus de 40 millions de visites sur ses sites Internet. À fin mars 2022, le Groupe comptait plus de 1 800 collaborateurs, un réseau de 60 agences et quatre sites industriels de reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 3 " Facteurs de Risques " du Document d'enregistrement universel en date du 26 janvier 2022, approuvé par l'AMF sous le numéro R. 22-004 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org), et en particulier ceux identifiés aux paragraphes 3.1.1 « Risques liés aux conditions économiques générales et à leur évolution », 3.1.2 « Risques liés aux évolutions du secteur automobile », 3.2.1 « Risques liés à l’approvisionnement en véhicules d’occasion » et 3.2.2 « Risques liés à l’évolution des prix sur le marché des véhicules d’occasion ». Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

1 Nicolas Chartier est Président Directeur général de la Société, et Guillaume Paoli Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

2 L’exercice fiscal d’Aramis Group débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre.

