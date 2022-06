Basilea gibt positive Ergebnisse der Phase-3-Studie ERADICATE mit Ceftobiprol bei Staphylococcus-aureus-Bakteriämie (SAB) bekannt

English German

Ceftobiprol erreichte primäre und sekundäre Wirksamkeitsendpunkte

Basilea plant um das Jahresende 2022 herum die Einreichung eines Antrags auf Marktzulassung in den USA (New Drug Application, NDA)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel/Allschwil, 28. Juni 2022

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten, gab heute positive Topline-Ergebnisse der Phase-3-Studie ERADICATE bekannt. Die Studie untersucht die Eignung von Ceftobiprol zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit bakteriellen Blutbahninfektionen, verursacht durch Staphylococcus aureus (SAB).1 Basilea beabsichtigt nun, um das Jahresende 2022 herum einen Antrag auf Marktzulassung (New Drug Application, NDA) für Ceftobiprol bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) einzureichen. Entsprechend der mit der FDA vereinbarten Special Protocol Assessments (SPAs) strebt Basilea die Zulassung für die Indikationen SAB sowie akute bakterielle Haut- und Hautstrukturinfektionen (ABSSSI) an, auf der Grundlage der erfolgreich abgeschlossenen ERADICATE-Studie und der TARGET-Phase-3-Studie2, die 2019 erfolgreich bei Patienten mit ABSSSI abgeschlossen wurde. Darüber hinaus wird das Unternehmen die Möglichkeit einer Zulassung für eine dritte Indikation prüfen, basierend auf einer zuvor durchgeführten Phase-3-Studie in Patienten mit ambulant erworbener bakterieller Lungenentzündung (CABP).3

Dr. Marc Engelhardt, Chief Medical Officer, sagte: «Der erfolgreiche Abschluss der ERADICATE-Studie ist eine aussergewöhnliche Leistung. ERADICATE ist die grösste doppelt verblindete, randomisierte Studie, die je für ein neues Antibiotikum zur Behandlung von SAB durchgeführt wurde. Die positiven Ergebnisse unterstreichen die gute Wirksamkeit von Ceftobiprol bei der Behandlung schwerer bakterieller Infektionen. Durch das Erreichen dieses wichtigen Meilensteins können wir nun den Zulassungsantrag vorbereiten. Ceftobiprol wäre das erste Betalaktam-Antibiotikum, das in den USA für die Behandlung von durch Methicillin-empfindliche oder Methicillin-resistente Staphylococcus aureus verursachte SAB zugelassen wird und würde damit einen wichtigen medizinischen Bedarf decken.»

Thomas Holland, M.D., Associate Professor für Medizin an der Duke University School of Medicine und Vorsitzender des Data-Review-Komitees der ERADICATE-Studie sagte: «Dies ist eine bahnbrechende Studie in einem Bereich, in dem ein hoher Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten für Patientinnen und Patienten besteht. Komplizierte Staphylococcus-aureus-Blutbahninfektionen treten häufig auf und sind mit hoher Morbidität und erheblicher Mortalität verbunden. Die verfügbaren antibiotischen Behandlungsmöglichkeiten sind begrenzt, insbesondere wenn Methicillin-resistente Staphylococcus-aureus-Bakterien beteiligt sind. Die ERADICATE-Studie liefert starke Belege für die Wirksamkeit und Sicherheit von Ceftobiprol bei komplizierter SAB. Diese grosse Phase-3-Studie umfasste Patienten mit einem breiten Spektrum an zugrundeliegenden Komplikationen, was die breite Anwendbarkeit in der klinischen Praxis unterstreicht.»

An der ERADICATE-Studie nahmen 390 Patientinnen und Patienten mit komplizierter SAB teil, einschliesslich solcher mit rechtsseitiger Endokarditis. Das primäre Wirksamkeitsziel war der Behandlungserfolg in der modifizierten Intent-to-Treat (mITT)-Population 70 Tage nach Randomisierung. Gemäss Auswertung durch das unabhängige Data Review Committee der Studie erreichte Ceftobiprol dieses vordefinierte Wirksamkeitsziel innerhalb der vorgegebenen Nichtunterlegenheitsgrenze (Non-Inferiority Margin) von 15 % im Vergleich zu Daptomycin mit oder ohne Aztreonam.

Die Behandlungserfolgsrate betrug bei Ceftobiprol 69.8 % im Vergleich zu 68.7 % bei Daptomycin mit oder ohne Aztreonam. Der statistisch angepasste Unterschied zwischen Ceftobiprol und der Vergleichsgruppe betrug 2.0 % (95 % Konfidenzintervall: -7.1 % bis 11.1 %). Erste Subgruppenanalysen zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Behandlungsgruppen.

Ceftobiprol wurde gut vertragen und das beobachtete Sicherheitsprofil entspricht dem früherer Phase-3-Studien und den Erfahrungen mit Ceftobiprol in Ländern, in denen es bereits auf dem Markt ist. In der ERADICATE-Studie war die Gesamtrate unerwünschter Ereignisse in beiden Behandlungsgruppen ähnlich. Wie erwartet, traten bei Ceftobiprol mehr gastrointestinale Nebenwirkungen auf.

Basilea plant, die vollständigen Daten aus dieser Studie auf einer zukünftigen wissenschaftlichen Konferenz vorzustellen.

Ceftobiprol wurde von der FDA als Qualified Infectious Disease Product (QIDP) für SAB, ABSSSI und CABP eingestuft. Im Falle einer Zulassung hätte Ceftobiprol daher Anspruch auf eine zehnjährige Marktexklusivität in den USA ab dem Datum der Zulassung. Die USA sind der kommerziell wichtigste Markt für Ceftobiprol. Basilea nimmt an, dass zwischen 80 und 90 Prozent des globalen Potenzials auf die USA entfallen.

Basileas Phase-3-Programm für Ceftobiprol wird zum Teil (bis zu 134,2 Mio. USD, d. h. etwa 70 % der potenziellen Gesamtkosten des Programms) mit Bundesmitteln des US-Gesundheitsministeriums, Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response, Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), unter der Vertragsnummer HHSO100201600002C finanziert.

Über Ceftobiprol

Ceftobiprol Medocaril, das Prodrug des aktiven Wirkstoffs Ceftobiprol, ist ein intravenös verabreichbares Antibiotikum aus der Wirkstoffklasse der Cephalosporine mit rascher bakterizider Wirkung gegenüber einem breiten Spektrum grampositiver und gramnegativer Bakterien, einschliesslich Methicillin-empfindlicher und Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus-Bakterien (engl. MSSA, MRSA) und empfindlicher Stämme von Pseudomonas spp.4 Das Medikament ist als Zevtera und Mabelio in einer Reihe von Ländern in Europa und weiteren Regionen zugelassen und auf dem Markt. Für Europa, eurasische Länder, Lateinamerika, China, Kanada, Israel und die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) hat Basilea Lizenz- und Vertriebsvereinbarungen für das Medikament abgeschlossen.

Über das Ceftobiprol Phase-3-Programm

Die ERADICATE Studie1 war eine randomisierte, doppelt verblindete, multizentrische Phase-3-Studie, die 390 SAB-Patienten umfasste und in der die Sicherheit und Wirksamkeit von intravenös verabreichtem Ceftobiprol Medocaril gegenüber intravenös verabreichtem Daptomycin (mit/ohne zusätzliches Aztreonam gegen gramnegative Krankheitserreger) untersucht wurde. Die Patientinnen und Patienten wurden an mehr als 50 Zentren in Ost- und Mitteleuropa, Israel, Südamerika, Südafrika und in den USA rekrutiert.

Die TARGET-Studie2 war eine randomisierte, doppelt verblindete, multizentrische Phase-3-Studie, die 679 ABSSSI-Patienten umfasste und in der die Sicherheit und Wirksamkeit von intravenös verabreichtem Ceftobiprol Medocaril gegenüber intravenös verabreichtem Vancomycin plus intravenös verabreichtem Aztreonam untersucht wurde. Die Studie wurde an mehr als 30 Zentren in den USA und Europa durchgeführt.

Die beiden Phase-3-Studien wurden im Rahmen von Special Protocol Assessment (SPA)-Vereinbarungen mit der US-amerikanischen FDA durchgeführt.

Über Staphylococcus-aureus-Bakteriämie (SAB)

Staphylococcus-aureus-Bakteriämie ist eine der häufigsten Ursachen für Blutbahninfektionen und verantwortlich für eine Vielzahl von Komplikationen. Sie ist mit einer signifikanten Morbidität sowie einer Sterblichkeit von 20 bis 40 % verbunden.5, 6 Studien zeigten eine signifikant erhöhte Sterblichkeitsrate bei MRSA- im Vergleich zu MSSA-Bakteriämie.7, 8 Infektionen der Herzinnenhaut oder der Herzklappen (infektiöse Endokarditis) sowie Entzündungen der Knochen (Osteomyelitis) sind häufige Komplikationen bei SAB.

Über Basilea

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um Patienten zu helfen, die an Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von invasiven Pilzinfektionen und Zevtera für die Behandlung schwerer bakterieller Infektionen. Zudem haben wir in unserem Portfolio mehrere präklinische Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN).

Besuchen Sie bitte unsere Webseite basilea.com.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen», «können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Anhang