COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 28 juin 2022

Bureau Veritas fait l’acquisition d’Advanced Testing Laboratory, un leader américain du sourcing scientifique



Renforcement de la présence de BV sur les marchés des Biens de consommation

et de la Santé grand public

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, annonce l'acquisition d'Advanced Testing Laboratory (ATL), un leader des services de sourcing scientifique pour les marchés nord-américains des produits de Santé grand public, des cosmétiques & soins personnels, et des équipements médicaux.

Basé à Cincinnati, dans l'Ohio, ATL fournit des services qui couvrent l'ensemble du cycle de vie du produit, de la Recherche & Développement à la qualification des substances et des produits, jusqu’à la fabrication. Les services comprennent la chimie analytique, l'ingénierie, les sciences de la vie, la performance des produits, leur sécurité et leur réglementation, l'assurance qualité et la conformité.

La société emploie plus de 500 personnes à travers les États-Unis. Elle a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 31 millions d'euros en 2021.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a commenté:

« En ligne avec notre Stratégie 2025, nous accélérons la diversification de la division Biens de consommation vers de nouveaux marchés et modèles de services. Grâce à sa solide expertise dans les solutions de sourcing scientifique sur site et dans les services en laboratoire, ATL contribuera au renforcement de la présence de BV en Amérique du Nord. Cette étape majeure dans notre développement nous permet d'entrer sur le marché en forte croissance de la Santé grand public. Je souhaite chaleureusement la bienvenue aux équipes d'ATL au sein de Bureau Veritas. »

Greg Neal, Directeur Général d’Advanced Testing Laboratory, a ajouté:

« Nous sommes ravis de rejoindre Bureau Veritas et impatients d'étendre les services proposés à nos clients, tout en partageant notre solution et notre modèle uniques de sourcing scientifique dans le monde entier. En combinant nos expertises respectives, nous serons en mesure d'offrir une solution inégalée de sourcing scientifique, de gestion de la chaîne d'approvisionnement et d'ESG aux marques de produits de Santé grand public et d’équipements médicaux. Nos clients auront accès à une gamme de solutions plus large, et auront la possibilité de les répliquer à l'échelle mondiale. Cela apportera encore plus de valeur à l’ensemble des clients d’ATL. »

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 80 000 collaborateurs dans près de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20 et SBF 120.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.





