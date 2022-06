Solutions 30 : entrée en négociation exclusive en vue de l’acquisition d’EnergyGo

English French

Le groupe Solutions 30 annonce être entré en négociation exclusive en vue de l’acquisition d’EnergyGo, expert de la rénovation énergétique. Avec cette opération, Solutions 30 confirme relancer sa politique de croissance externe et accélère le développement de ses activités dans le domaine de la transition énergétique, sur un marché estimé à près de 20 milliards d’euros par an en France et qui constitue un levier majeur des stratégies de réduction de la consommation énergétique partout en Europe.

Créé en 2010, EnergyGo propose une offre clé en main de solutions de rénovation énergétique déployée auprès des particuliers éligibles aux dispositifs d’aide. EnergyGo évolue sur un marché dynamique, soutenu par les mesures d’accompagnement gouvernementales visant à accélérer la transition énergétique et répondant à un triple enjeu : (i) lutter contre le changement climatique, (ii) soutenir le pouvoir d’achat par la réduction des factures d’énergie et, (iii) améliorer le confort comme la valorisation des habitations.

En s’appuyant sur un réseau de prestataires certifiés, EnergyGo réalise en 2021 plus de 4 000 gestes de rénovation énergétique pour un chiffre d’affaires supérieur à 53 M€. EnergyGo est aujourd’hui la référence en région Auvergne-Rhône Alpes et enregistre une croissance rapide de son activité avec un chiffre d’affaires multiplié par 4 entre 2019 et 2021, une rentabilité solide et une structure financière saine et sans dette.

Grâce à cette opération, Solutions 30 souhaite renforcer son offre auprès des particuliers sur le marché de la transition énergétique et conforter son engagement visant à rendre accessible à tous, les mutations qui transforment notre vie quotidienne. Ensemble, Solutions 30 et EnergyGo entendent participer pleinement à la concrétisation de la transition énergétique en Europe avec un positionnement complémentaire à la fois au niveau de l’offre de services, de la couverture géographique et des clients ciblés, avec une même logique de prestations multi-techniques.

Raphaël Assouline, Directeur Général et actuel actionnaire majoritaire d’EnergyGo déclare : « En rejoignant Solutions 30, EnergyGo souhaite amplifier son déploiement en capitalisant sur le vaste réseau du groupe. Je suis très fier de la croissance d’EnergyGo, grâce à l’engagement extraordinaire des équipes et me réjouis d’intégrer un groupe performant avec lequel nous partageons les mêmes standards de qualité et la même dynamique de forte croissance pour nous imposer comme le leader de l’efficacité technologique et énergétique ».

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions 30, ajoute : « Cette opération constitue un accélérateur du développement de Solutions 30 dans la transition énergétique. Elle nous permet d’étendre significativement notre offre de services dans un domaine, la rénovation énergétique, qui est un levier structurel majeur pour répondre aux enjeux de réduction de la consommation d’énergie, réaffirmés dans le plan européen REPowerEU. EnergyGo est leader dans sa région, Auvergne-Rhône-Alpes, et avec le support de Solutions 30 il dispose des atouts pour devenir un champion européen, participant ainsi activement, et de façon très concrète, à l’amélioration de notre environnement. Le marché adressable est colossal et en forte croissance et nous sommes idéalement placés pour l’adresser grâce à notre plateforme opérationnelle implantée partout en Europe ».

La finalisation de l’opération est attendue dans les prochaines semaines, une fois mené à bien le processus d’information-consultation des Instances Représentatives du Personnel compétentes d’EnergyGo et sous réserve de l’obtention des autorisations des autorités réglementaires et de la levée des conditions suspensives usuelles.

À propos d’EnergyGo

EnergyGo est un expert de la rénovation énergétique des maisons individuelles, avec plus de 25 000 réalisations depuis sa création en 2010.

Persuadé de l’intérêt d’une rénovation globale et performante, EnergyGo a accumulé l’expertise nécessaire afin d’accompagner ses clients dans l’amélioration de l’isolation de leur habitation, leur mode de chauffage et eau chaude sanitaire, la ventilation et la couverture des besoins électriques par l’autoconsommation photovoltaïque.

Avec plus de 140 collaborateurs,l’ADN d’EnergyGo est d’offrir un interlocuteur unique apportant une solution clé en main à ses clients. Cela passe par une étude thermique et technique du logement pour lesorienter vers les solutions les plus adaptées, par un accompagnement administratif sur l’ensemble des démarches nécessaires pour mener à bien leurs projets, et par un soutien financier pour optimiser leur reste à charge et donc accéder plus facilement à la rénovation de leurs habitations.

EnergyGo s’est entouré de partenaires techniques certifiés RGE et experts dans leur domaine de travaux,le tout articulé autour de valeurs fortes : la confiance, le respect et l’intérêt du client.

Plus d’informations : www.energy-go.fr/

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 50 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

