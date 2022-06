Vincit Oyj

Yhtiötiedote 28.6.2022 kello 9:00

VINCIT OYJ JA BILOT OYJ OVAT PÄÄTTÄNEET SULAUTUMISEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA JA VINCIT OYJ ON JÄTTÄNYT LISTALLEOTTOHAKEMUKSEN KOSKIEN SULAUTUMISVASTIKKEENA ANNETTAVIA UUSIA OSAKKEITA

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN VASTAISTA.

Vincit Oyj:n (Vincit) ja Bilot Oyj:n (Bilot) hallitukset ovat tänään todenneet 3.2.2022 allekirjoitetun yhdistymissopimuksen ja samana päivänä allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisten sulautumisen täytäntöönpanon edellytysten täyttyneen ja päättäneet sulautumisen täytäntöönpanosta. Sulautumisen täytäntöönpano on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin 1.7.2022.

Bilotin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,725 Vincitin uutta osaketta jokaista omistamaansa Bilotin osaketta kohden, eli yhteensä 4 208 629 Vincitin uutta osaketta. Sulautumisvastikeosakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin 1.7.2022 ja kaupankäynnin sulautumisvastikeosakkeilla odotetaan alkavan First North Growth Market Finland - markkinapaikalla 1.7.2022.

Vincit on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle (Nasdaq Helsinki) Bilotin osakkeenomistajien sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä sulautumisvastikkeena saamien Vincitin 4 208 629 uuden osakkeen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First North Growth Market Finland - markkinapaikalle.

Edellyttäen, että listalleottohakemus hyväksytään, kaupankäynnin uusilla osakkeilla First North Growth Market Finland - markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella VINCIT (ISIN-koodi FI4000185533) odotetaan alkavan 1.7.2022.

VINCIT OYJ

hallitus

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.vincit.fi

Vincit ja Bilot lyhyesti

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Bilot Oyj on suomalainen IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua kokonaisvaltaisena digitaalisen liiketoiminnan kehittäjänä. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema digitaalisen kaupankäynnin strategioissa, johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on noin 240 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2021 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 27,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 0,4 miljoonaa euroa.

Tutustu Bilotiin paremmin osoitteessa www.bilot.fi.

Tärkeitä tietoja

Tämä tiedote ei ole tarjous sulautumisvastikeosakkeista Yhdysvalloissa, eikä sitä ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tiedotteen jakelu olisi soveltuvien lakien vastaista. Sulautumisvastikeosakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Yhdysvaltain arvopaperilaki) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Vincitin tai Bilotin antama tai niiden puolesta annettu tarjous tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita.