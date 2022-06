English French

Dassault Aviation accélère sa transformation numérique avec Capgemini

Paris, le 28 juin 2022 – Dassault Aviation et Capgemini annoncent le déploiement et la mise en service du nouveau socle logiciel reposant sur la solution SAP, dans l’ensemble des sites industriels français de l’avionneur. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme « Piloter notre avenir » - le plan de transformation de Dassault Aviation, lancé il y a 5 ans, visant à moderniser les infrastructures et les processus pour améliorer la compétitivité du Groupe - et représente une première grande phase de la transformation de ses outils technologiques.

Pour réaliser cette première étape de modernisation, dont l’objectif initial était de disposer d’un pilotage des coûts de production en réel, Dassault Aviation a fait appel à Capgemini pour le savoir-faire de ses équipes dans la conduite de grands programmes de transformation de systèmes d’information. Le projet a mobilisé jusqu’à 130 personnes sur près de 4 ans pour mettre en place le nouveau socle méthodologique, les nouvelles plateformes collaboratives ainsi que la modernisation des infrastructures et moyens destinés à suivre chaque étape de la fabrication (achat des composants, support à la production et gestion de la chaîne logistique), tout en permettant l’accélération des cadences de production des programmes Militaires comme Civils.

« Ce projet marque un tournant dans notre transformation organique et numérique vers un fonctionnement plus intégré, cohérent et donc à terme vers de meilleures performances pour les différents métiers impliqués », déclare Jean Sass, Directeur Général des Systèmes d’Information, Dassault Aviation. « Malgré la crise sanitaire, nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Nous avons travaillé en confiance avec Capgemini qui s’est montré agile, constructif et compétent. Nous allons continuer notre transformation à partir de cette base solide pour optimiser notre performance industrielle et répondre aux attentes de nos clients ».

« Nous sommes fiers d’avoir contribué à la transformation digitale d’un grand nom de l’aéronautique en mettant en œuvre des technologies de pointe », déclare Hélène Chinal, Directrice de la transformation de Capgemini pour la région Europe du Sud et Centrale. « Dassault Aviation, avait une forte volonté d’accélérer sa transformation et nous avons mobilisés nos talents et savoir-faire pour bâtir le meilleur dispositif et tenir tous les engagements ».

