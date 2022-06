Duck Creek inaugure une nouvelle ère dans la gestion des opérations de réassurance en acquérant la plateforme cloud Prima XL, leader sur ce marché

L’acquisition de Prima XL permettra à Duck Creek d'étendre sa présence en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ainsi qu’en Asie Pacifique.

Boston, 28 juin 2022 – Duck Creek Technology, société cotée au Nasdaq sous le symbole DCT, est le fournisseur de solutions intelligentes qui définissent le futur de l’assurance IARD. Le groupe annonce aujourd’hui qu’il a accepté d'acquérir Prima XL, la solution technologique phare dédiée à la réassurance développée par l’éditeur français Prima Solutions. Le logiciel Prima XL contribuera à améliorer encore la valeur de Duck Creek aux yeux de ses clients, actuels et futurs, en simplifiant la gestion des opérations de réassurance. Les termes du contrat incluent aussi l’intention d’acheter Prima Compliance, la solution pour la conformité à Solvabilité II, que Duck Creek entend continuer à proposer sur le marché français.

Grâce à cette offre d’achat pour ces deux plateformes cloud, Duck Creek se donne les moyens d’étendre l’ensemble de ses activités ainsi que sa représentation dans les régions Europe, Moyen-Orient, Afrique mais aussi Asie-Pacifique-Australie. En effet, les talents associés à ces produits et l’intégralité de leurs opérations resteront à Paris et viendront renforcer les équipes du groupe Duck Creek déjà présentes au Royaume-Uni et en Espagne. Le personnel dédié issu de Prima Solutions rejoindra également Duck Creek pour continuer les efforts commerciaux, le maintien en conditions opérationnelles des clients et la gestion des projets. La solution Prima XL pour la gestion des opérations de réassurance sera disponible pour toutes les sociétés d’assurance, utilisatrices de Duck Creek ou non.

Mike Jackowski, directeur général de Duck Creek, commente cette opération : « Le monde de l’assurance traverse une période de modernisation générale de ses infrastructures technologiques tandis que les sociétés d’assurance recherchent des façons innovantes pour mieux gérer l’intégralité du cycle de leurs activités sur le cloud. Les systèmes cœur pour la gestion des polices, la tarification, la facturation et les sinistres évoluent à grande vitesse, et Duck Creek est un leader très bien positionné sur ce marché ».

« Nous disposons déjà d’une vision globale des systèmes cœur sur le secteur de l’assurance. En ajoutant Prima XL à notre gamme de produits, nous nous concentrons sur l’accélération de la modernisation technologique des assureurs, en fournissant une solution SaaS intelligente et évolutive qui favorise la rationalisation et l’automatisation des opérations de réassurance », ajoute-t-il.

Julien Victor, directeur général de Prima Solutions, rejoindra lui aussi Duck Creek en tant que directeur de l’offre réassurance afin de continuer à diriger la croissance et l'expansion de Prima XL et Prima Compliance sous l’égide du groupe américain. « Nous sommes ravis de rejoindre le groupe Duck Creek », indique-t-il. « Nos clients, actuels et futurs, vont bénéficier de la position de leader de Duck Creek sur le marché mondial des logiciels pour le secteur des assurances, position qui va de pair avec des équipes nombreuses et chevronnées composées d’experts fonctionnels et techniques. Je suis convaincu que cette transaction améliorera les positions dominantes de Prima XL et Prima Compliance sur leurs marchés respectifs. »

« Nous sommes ravis de voir nos équipes dédiées à la réassurance et à la conformité réglementaire rejoindre un leader international ambitieux qui va significativement accroitre l’adoption de ces deux solutions », confie Hugues Delannoy, président de Prima Solutions. « Après avoir favorisé la croissance de Prima XL et Prima Compliance au cours des dernières années, Prima Solutions va désormais se recentrer et accélérer ses investissements sur ses plateformes cloud cœur que sont Prima P&C et Prima L&H, ainsi que sur Prima Analytics. »

Comme il est d’usage, la transaction reste soumise aux processus d’information et de consultation des représentants des salariés concernés, en accord avec la législation en vigueur.

À propos de Prima XL

100% cloud, performante et intuitive, Prima XL est la plateforme cloud de gestion de la réassurance qui permet de collecter, centraliser et analyser l’ensemble des données des assureurs, réassureurs et courtiers. Prima XL assure le suivi de toutes les informations liées aux contrats de réassurance (traités et facultatives, sinistres et incidents, comptabilité technique, auxiliaire et financière…). Les assureurs, courtiers de réassurance et réassureurs peuvent ainsi gérer l’intégralité de leurs contrats, de leur souscription à la commutation en passant par les renouvellements. Prima XL est une solution flexible adaptée à des organisations internationales, en multi-devises et multi-Gaap.

À propos de Prima Compliance

Prima Compliance est une plateforme cloud qui permet de gérer la conformité réglementaire pour répondre à la directive européenne Solvabilité II. Combinant la réalisation des calculs actuariels (pilier 1 de Solvabilité II) et du reporting règlementaire interne, national et européen (pilier 3 de Solvabilité II), Prima Compliance est une solution tout-en-un sécurisée, en conformité permanente avec la règlementation Solvabilité II. Elle offre ainsi aux organismes d'assurance une tranquillité d'esprit en matière de conformité réglementaire européenne.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies (NASDAQ : DCT) est le fournisseur de solutions intelligentes qui définit l'avenir du secteur de l'assurance IARD. Nous sommes la plateforme sur laquelle sont construits les systèmes d'assurance modernes, permettant au secteur de tirer parti de la puissance du cloud pour mener des opérations agiles, intelligentes et évolutives. Les valeurs d'authenticité, de pertinence et de transparence sont au cœur de Duck Creek, et nous pensons que l'assurance doit être au service des particuliers et des entreprises au moment, à l’endroit et dans le format requis. Nos solutions, leaders sur le marché, sont disponibles sur une base autonome ou en tant que suite complète et elles sont toutes disponibles sur Duck Creek OnDemand . Pour en savoir plus, consultez le site www.duckcreek.com . Retrouvez les actualités de Duck Creek sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter .

A propos de Prima Solutions

Premier groupe de l’AssurTech française, Prima Solutions édite des logiciels pour les professionnels de l'assurance, couvrant l’intégralité des processus métier du secteur de l’assurance dommages, santé, prévoyance et emprunteur.

Le groupe accompagne plus de 50 clients et dispose d’un vaste réseau de partenaires. Il permet aux sociétés d’assurance d’accélérer leur digitalisation et de gérer l’ensemble de leurs opérations de façon plus agile grâce à sa plateforme logicielle hautement configurable, modulable et hébergée sur le cloud.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.prima-solutions.com .

Contacts médias :

Drake Manning drake.manning@duckcreek.com

Carley Bunch carley.bunch@duckcreek.com