Docteur Ordinateur ouvre une nouvelle agence sur Bastia

Docteur Ordinateur, spécialiste de la réparation d'ordinateurs, de Smartphones et d'objets connectés, joue la carte de la proximité et du service à forte valeur ajoutée pour le grand public et les professionnels en ouvrant une agence à Bastia. Docteur Ordinateur renforce ainsi sa position et pourra s’appuyer sur un nouveau franchisé qui bénéficie déjà d’une solide implantation régionale auprès des professionnels et du grand public.

Concrètement, l’offre de Docteur Ordinateur s'articule autour de services d'assistance et de gestion du cycle de vie des équipements électroniques qui investissent notre quotidien : Smartphones, Mac et PC, tablettes et objets connectés. Docteur Ordinateur Bastia est également installateur et revendeur de logiciels et de matériels.

Forte de ces éléments, l’agence de Bastia permet au grand public de réparer et faire évoluer tout matériel informatique et mobiles dans les meilleures conditions. Les prestations sont réalisées par des techniciens qui bénéficient de très fortes compétences en matière de réparation d'ordinateurs, quels qu'en soient la marque ou le modèle. Les interventions sont réalisées localement en points de vente, mais également à domicile chez le client. Docteur Ordinateur Bastia répond également aux besoins de dépannage, d'installation et de support des professionnels.

Enfin, comme toutes les agences du réseau national, elle bénéficie d'un agrément qui, dans le cadre de la loi sur les services à la personne, donne droit à réduction d'impôt à hauteur de 50 % sur les prestations réalisées.

Vincent Bonnet, responsable réseau chez Docteur Ordinateur : « Le succès de notre concept nous permet de nous positionner comme le leader de notre marché à l'échelle nationale. Nous sommes fiers de compter un nouveau franchisé sur Bastia qui bénéficie de l'ensemble des compétences nécessaires pour délivrer à ses clients grand public et professionnels des services d'assistance et de dépannage informatique de qualité. »