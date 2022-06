Renault Group et Atos lancent une solution inédite de collecte de datas industrielles à grande échelle pour accélérer l’industrie 4.0

English French

Un e collaboration stratégique pour développer et commercialiser une solution technologique inédite de collecte des données industrielles à grande échelle





U ne étape de plus vers la digitalisation de l’industrie et l’amélioration de la performance opérationnelle des équipements industriels : meilleur e productivité , réduction des défauts et diminution de la consommation d'énergie





Une collaboration basée sur l’expérience de Renault Group dans la transformation digitale de ses activités industrielles et sur l’expertise d’Atos comme acteur de référence dans le conseil et la transformation digitale des industries





Boulogne-Billancourt et Bezons, le 28 juin 2022 – Renault Group et Atos lancent une solution de collecte de données industrielles baptisée ID@scale (Industrial Data @ Scale) pour accompagner les entreprises du secteur industriel dans leur transformation numérique et leur passage à l’industrie 4.0. Cette solution permet de collecter et de structurer les données des équipements industriels à grande échelle afin d’optimiser leur performance opérationnelle et au final, la qualité des produits. Développée par le constructeur automobile et déjà déployée au sein de ses usines, ID@scale est désormais industrialisée, modularisée et commercialisée par le leader du numérique.

Les entreprises génèrent un nombre incroyable de données au cours du processus de production ; données bien souvent trop peu exploitées du fait de leur hétérogénéité, de l’absence de standardisation et du manque de temps des opérationnels. Grâce à cette solution, les données d’équipements industriels très divers (diversité de fournisseurs, générations, versions des firmwares, localisation mondiale…) sont normalisées dès la collecte puis contextualisées et mises à disposition dans le cloud. Elles permettent alors de corriger et améliorer les processus de production de façon immédiate ainsi que la qualité des produits. La facilité d’accès à ces données structurées grâce à des tableaux de bord et outils d’analyse facilite et accélère la création et le déploiement de toutes sortes de cas d'usage industriels (production, maintenance, qualité, énergies…), incluant la stratégie « zéro émission ». Avec ID@scale les entreprises peuvent considérablement réduire leur consommation d’énergie en analysant et en optimisant par exemple l’énergie consommée dans les ateliers de fabrication.

Dans le cadre de la stratégie de transformation digitale de Renault Group, les équipes d’ingénierie, digitales et informatiques ont développé cette solution inédite pour capter les données de ses installations industrielles. Pour chaque type de processus de fabrication, les données sont collectées et structurées de manière standardisée, permettant des applications très variées (fabrication, ingénierie, qualité, RSE, logistique…). Aujourd’hui, cette solution est déployée à grande échelle au sein de 22 usines de Renault Group, avec plus de 7 500 équipements connectés avec des modèles de données standardisés pour une cinquantaine de processus de fabrication différents (du vissage à l’injection d’aluminium, en passant par le soudage des caisses et des châssis, l’usinage, l’emboutissage ainsi que les tout nouveaux procédés de fabrication des moteurs électriques et batteries). Renault Group économise d’ores et déjà 80 millions d’euros par an et ambitionne de déployer cette solution dans ses 35 usines soit 22 000 équipements à horizon 2023 et de générer une économie de 200 millions d’euros par an.

En tant que leader de la transformation digitale de l’industrie manufacturière, Atos vient renforcer et industrialiser la solution de Renault grâce à son portefeuille de technologies, de services et son expertise en conseil. La solution ID@scale bénéficie de l’offre Edge to Cloud de Atos, permettant d’analyser en temps réel de gros volumes de données industrielles complexes tout en les sécurisant depuis le Edge vers les plateformes Cloud, ainsi que d’optimiser l’inférence des modèles d’intelligence artificielle les plus complexes grâce à sa gamme de serveurs BullSequana Edge. La solution qui va continuer à évoluer est adaptée à tous types d’environnement, quels que soient le secteur industriel et déployer la solution « as a service » partout dans le monde. Enfin, cette collaboration s’appuie sur les équipes de Conseil et service du Groupe pour commercialiser, déployer et accompagner la solution « as a service » dans le monde, avec un déploiement rapide et agile de nouveaux modèles de données en quelques semaines.

« Renault Group a développé une solution technologique unique pour collecter les données industrielles à grande échelle pour améliorer la performance de nos outils de production et in fine, la qualité de nos véhicules. Aujourd’hui, nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape avec Atos, cette collaboration nous permet de commercialiser notre savoir-faire afin d’aider les entreprises du secteur industriel dans le passage à l’échelle de leur transformation numérique. C’est une nouvelle illustration de la transformation digitale et de la capacité d’innovation de Renault Group », déclare Jose-Vicente de los Mozos, directeur industriel Renault Group.

« Sur un marché dépourvu d’offre équivalente, Atos permet de modulariser et renforcer la solution ID@scale à tous les secteurs industriels partout dans le monde. Ensemble, Atos et Renault Group permettent aux entreprises et organisations qui souhaitent collecter efficacement les données dans leurs usines de les exploiter à grande échelle et d’accélérer le passage à l’échelle de leur transformation digitale », souligne Rakesh Khanna, Directeur de l’activité Digital, Atos.

A propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia –– Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,7 millions de véhicules en 2021. Il réunit près de 111000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040. https://www.renaultgroup.com/

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts Presse

Renault Group : Juliette Faucon | juliette.faucon@renault.com |

Atos : Constance Arnoux | constance.arnoux@atos.net | +33 6 44 12 16 35

Pièce jointe