Exela Technologies annonce la signature d’un contrat avec un nouveau client, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie

PARIS, 28 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exela Technologies, Inc. (« Exela ») (NASDAQ: XELA, XELAP) a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat avec La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (Cnam). Ce contrat repose en grande partie sur la plateforme PCH Global d'Exela qui sera utilisée afin d’accélérer la transformation digitale de la Cnam. La valeur initiale est de 2,8 millions d’euros. Toutefois le contrat total est basé sur une durée de 4 ans, et a donc le potentiel d’atteindre 4,5 millions d’euros pour l’ensemble des sites.



Dans un premier temps et dans le cadre du segment d’activité ITPS (« Information and Transaction Processing Solutions »), la solution utilisera les scanners de pointe Raptor et Intelliscan XDS d'Exela ainsi qu'une application OCR complète sur plusieurs sites. Le classement en ligne et la capacité de tri traiteront une large gamme de documents. Le premier déploiement aura lieu sur deux sites au cours de l’année 2022, avec une volumétrie par site de 40 000 plis par jour, ce qui permettra d’optimiser le traitement et la gestion des demandes de remboursement de la sécurité sociale et de la santé en France.

« Dans le cadre de sa politique de modernisation, la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (Cnam) a décidé de rendre plus efficie les traitements de ses flux entrants non dématérialisés. Le projet PLEIADE (PLateforme Electronique d’Intégration des courriers entrants et d’Archivage Dématérialisé) a été lancé en réponse à cet objectif. Nous sommes ravis d’avoir choisi Exela Technologies comme partenaire digital pour nous accompagner dans ce projet de transformation. Notre choix a été guidé par l’expertise technologique en dématérialisation de flux et l'adéquation de la solution proposée à la grande variété des documents traités dans un contexte de forte volumétrie », a déclaré M Karim Ben Ali, Directeur de projet Maîtrise d’ouvrage du projet PLEIADE.

« Alors que de nombreuses économies mondiales, en particulier en Europe, connaissent des niveaux d'inflation très élevés, nos clients sont attirés par les solutions de transformation digitale d’Exela qui leur permettent de gagner du temps et de l'argent. Nous sommes toujours ravis d’attirer de nouveaux clients et de les aider à se lancer dans la transformation numérique. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie», a déclaré Vitalie Robu, président EMEA d'Exela.

A propos d’Exela

Exela est un leader de l'automatisation des processus métier (BPA), qui s'appuie sur un réseau mondial et une technologie exclusive pour proposer des solutions de transformation digitale qui améliorent l'efficacité, la qualité et la productivité. Forte de plusieurs décennies d'expérience dans la gestion de processus stratégiques, Exela compte plus de 4 000 clients dans 50 pays, dont plus de 60 % des entreprises du classement Fortune® 100. Basés sur des technologies telles que la gestion de l'information, l'automatisation des flux métier et les communications intégrées, les logiciels et services d'Exela offrent des solutions qui desservent un large éventail de secteurs : finance & comptabilité, ressources humaines, optimisation des installations et gestion juridique, ainsi que des solutions plus spécifiques aux secteurs de la banque, de la santé, de l'assurance et des marchés publics. Avec des plateformes dans le cloud, développées sur des modules configurables et plus de 17 000 employés répartis sur 23 pays, Exela est en mesure de déployer rapidement sa technologie et ses opérations et ainsi se convertir en partenaire unique de votre transformation digitale.

A propos de la Cnam

La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnam) est un établissement public à caractère administratif ayant la mission d’assureur solidaire en santé définissant au niveau national, la politique de l’assurance maladie en France. Son rôle est de piloter, coordonner et conseiller l’action des organismes locaux qui composent son réseau, notamment les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et les 5 caisses générales de sécurité sociale.

Pour de plus amples informations sur Exela et afin d’en savoir plus sur nos perspectives industrielles, visitez notre site https://investors.exelatech.com/.

