React Gaming nomme Leigh Hughes à titre de chef de la direction par intérim

Ce changement de leadership vise à améliorer les performances opérationnelles de React Gaming et à optimiser les opportunités de croissance.





La Société concentrera ses efforts à court terme sur l'expansion de sa plateforme de paris esports en ligne LOOT.BET sur de nouveaux marchés.

MONTRÉAL, 28 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- React Gaming Group Inc. (« React Gaming » ou la « Société ») (TSXV: RGG, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer la nomination de Leigh Hughes à titre de chef de la direction par intérim, avec prise d'effet immédiate. M. Hughes remplace Laurent Benezra qui a démissionné de son rôle actuel de président et chef de la direction ainsi que d'administrateur de la Société, mais qui restera en tant que consultant.

Leigh Hughes est un entrepreneur et un spécialiste du capital de risque qui possède plus de 20 ans d'expérience auprès d'entreprises privées et publiques dans le monde entier, notamment en Amérique du Nord, en Australie et dans la région de l’Asie-Pacifique. Il est également le fondateur de COMVERJ Ventures, qui aide ses clients à identifier les opportunités de changement dans les domaines des fusions et acquisitions, des marchés de capitaux, de la stratégie commerciale et de l'innovation. COMVERJ Ventures a travaillé avec de nombreuses sociétés publiques aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Europe. M. Hughes a obtenu un baccalauréat en commerce à la Curtin University, en Australie occidentale, et a été conseiller corporatif auprès de sociétés cotées à la CSE et à la Bourse de croissance TSX. Il a été nommé deux fois pour le prix du Young Australian of the Year et a été nommé lauréat du prix Western Australia's 40 under 40 en 2012, ce qui témoigne de la reconnaissance de l'industrie et de ses pairs.

« Au cours de la dernière année, React Gaming s'est positionnée comme une société de premier plan dans le domaine du esport et du iGaming, principalement grâce à l'acquisition de LOOT.BET, » a déclaré Philip Nolan, membre du conseil d'administration de React Gaming. « Compte tenu du stade de développement actuel de la Société et du contexte du marché, nous avons jugé qu'un changement de direction était nécessaire afin de libérer le plein potentiel de React Gaming. Nous sommes ravis que Leigh ait accepté de relever ce défi et de diriger la Société dans le but de créer une valeur durable pour nos actionnaires. Au fil des ans, Leigh a bâti un impressionnant réseau financier international et a conseillé de nombreuses sociétés publiques sur la manière d'atteindre leurs objectifs opérationnels et financiers, ce qui correspond au type d'expertise que nous recherchions pour amener React Gaming à la prochaine étape. »

« Je suis ravi d'avoir l'opportunité de mettre en valeur les actifs que React Gaming a acquis au cours de l'année dernière, notamment LOOT.BET, Compete.gg et Parabellum, qui sont tous des actifs de premier ordre avec un potentiel de croissance important, » a déclaré Leigh Hughes, chef de la direction par intérim de React Gaming. « Mon rôle en tant que chef de la direction et actionnaire important sera de développer l'entreprise à partir de cette solide fondation, avec l'aide de notre équipe exceptionnelle et déterminée, pour continuer à faire croître React Gaming et en faire un leader dans le secteur du esport. »

La Société a octroyé des options d'achat d'actions aux dirigeants et aux administrateurs pour acheter jusqu'à 1 600 000 actions ordinaires du capital de la Société. Les options peuvent être exercées pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'octroi au prix de 0,14 $ et seront acquises trimestriellement sur 12 mois.

Correction de la rémunération des démarcheurs pour le placement privé

Suite aux chiffres contenus dans les communiqués de presse du 18 février et du 4 avril 2022, React Gaming a fourni une mise à jour indiquant le montant total exact des honoraires en espèces de 322 695,28 $, de 314 800 actions ordinaires de la Société à un prix réputé de 0,50 $ et de 1 276 987 bons de souscription de démarcheurs émis aux démarcheurs dans le cadre de la clôture du placement privé. Les modalités des bons de souscription de démarcheurs restent les mêmes.

À propos de React Gaming Group

React Gaming Group (anciennement connue sous le nom d'Intema Solutions Inc.) (TSXV: RGG) est une société de portefeuille cotée en bourse qui se situe à l'avant-garde du secteur des esports et du iGaming. En investissant dans des technologies novatrices qui améliorent les tournois, les équipes et les paris, nous fournissons à nos utilisateurs des plateformes de jeu qui produisent de l'action en continu, des résultats palpitants et un plaisir inégalé. Grâce à l'utilisation de données intelligentes, nous mettons également nos commanditaires en contact avec des communautés solides au sein d'un secteur en évolution rapide, ce qui garantit un engagement maximal et des retombées importantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site au reactgaming.ca et nous suivre sur LinkedIn , Twitter , Instagram et YouTube .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement sujettes à d'importantes incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles, ainsi qu'à des éventualités. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futurs diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents aux activités de la Société, y compris : le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; des conditions de marché et une concurrence générales défavorables; l'incapacité de financer les opérations et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en œuvre de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une présence plus forte en ligne grâce à de nouveaux produits dans les esports et les jeux; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions de marché liées à la pandémie de la COVID-19 puissent affecter négativement le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

